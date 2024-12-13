criador de vídeos de processos conjuntos: Simplifique a Criação de Vídeos

Gere vídeos atraentes para redes sociais rapidamente usando nosso inovador recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

637/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial técnico de 90 segundos para equipes de marketing, mostrando o HeyGen como um avançado "editor de vídeo AI" para operações de "fusão de vídeos" sem interrupções. Empregue um estilo visual dinâmico com visualizações de tela dividida ilustrando a interface da plataforma, enquanto um avatar AI fornece instruções informativas e calmas. O vídeo também deve integrar legendas para garantir acessibilidade e reforçar as etapas técnicas principais.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma demonstração de produto abrangente de 2 minutos direcionada a criadores de conteúdo profissionais, enfatizando a versatilidade do HeyGen como um robusto "editor de vídeo" que lida com requisitos diversos de "proporção de aspecto e resolução" sem esforço. O estilo visual será polido, apresentando cortes rápidos e gravações de tela profissionais, acompanhados por uma narração entusiástica e envolvente. Utilize vários Modelos e cenas para mostrar possibilidades criativas e toda a gama de opções de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da plataforma.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de dica rápida de 45 segundos para gerentes de mídias sociais, focando na criação eficiente de conteúdo envolvente com o "criador de compilações de vídeo" do HeyGen para "Renderização Ultra-Rápida". O estilo visual deve ser acelerado e vibrante, exibindo diversos formatos de saída, acompanhado por uma narração enérgica e impactante. Faça uso eficaz da biblioteca de mídia/suporte de estoque para montar rapidamente clipes, impulsionado por entradas concisas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transmitir dicas para geração rápida de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Processos Conjuntos

Simplifique sua criação de vídeo do início ao fim. Combine vários elementos sem esforço para produzir vídeos de qualidade profissional com uma ferramenta online intuitiva.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu projeto escolhendo entre uma ampla gama de modelos e cenas profissionais projetados para vários casos de uso, ou comece com uma tela em branco para construir sua visão como criador de vídeos.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo com AI
Integre seu roteiro, depois aproveite o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente segmentos de vídeo envolventes, transformando-se em um editor de vídeo AI. Carregue sua própria mídia ou escolha de nossa extensa biblioteca de estoque.
3
Step 3
Aprimore Seus Elementos de Vídeo
Dê vida ao seu vídeo adicionando um avatar AI para apresentar sua mensagem, definindo um criador de vídeos de processos conjuntos. Refine ainda mais suas cenas com transições dinâmicas e personalização de marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-Prima
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, faça o download facilmente na resolução desejada e redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para compartilhamento sem interrupções em todas as suas plataformas, completando sua experiência de criador de compilações de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios de Vídeo de Alto Desempenho

.

Desenvolva anúncios eficazes mesclando de forma eficiente diversos ativos de vídeo em campanhas atraentes e de alta conversão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de combinação de clipes de vídeo?

O HeyGen funciona como um mesclador de vídeos intuitivo, permitindo que os usuários combinem facilmente vários clipes de vídeo em um único projeto coeso. Seu editor de arrastar e soltar simplifica a criação de uma compilação de vídeo, tornando-o uma ferramenta online eficiente para integração de conteúdo sem interrupções.

Quais recursos avançados de editor de vídeo AI estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen é um poderoso editor de vídeo AI que aproveita a inteligência artificial de ponta para transformar a criação de vídeos. Ele oferece avatares AI, geração de texto-para-vídeo a partir de roteiro, geração avançada de narração e legendas automáticas para aprimorar seus projetos com facilidade.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes para redes sociais de forma eficiente?

Com certeza! O HeyGen é um criador de vídeos versátil equipado com uma ampla gama de modelos especificamente projetados para várias plataformas de redes sociais. Você pode facilmente ajustar a proporção de aspecto e a resolução para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para qualquer canal de mídia social.

O HeyGen garante renderização ultra-rápida para projetos de vídeo?

O HeyGen é projetado como uma ferramenta online otimizada para oferecer renderização ultra-rápida para todos os seus projetos de edição de vídeo. Essa capacidade técnica garante tempos de resposta rápidos, permitindo que você produza conteúdo de vídeo de alta qualidade sem longas esperas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo