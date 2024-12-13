Criador de Vídeo de Desenvolvimento Conjunto para Colaboração Fácil

Crie vídeos profissionais juntos, mais rápido, aproveitando o inteligente Texto para vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de atualização de produto de 90 segundos direcionado a gerentes de projeto e equipes remotas que precisam entender novas funcionalidades de forma rápida e eficiente. O estilo visual deve ser dinâmico e ilustrativo, complementado por uma voz confiante e clara, destacando o poder da "edição de vídeo na nuvem" para equipes remotas. Enfatize como os "avatares de IA" do HeyGen podem apresentar informações de forma consistente e profissional, facilitando a "colaboração em tempo real" mesmo em diferentes fusos horários.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo novos na produção de vídeo, destacando a facilidade de ser um "criador de vídeo de desenvolvimento conjunto". O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, envolvente e didático, com uma narração encorajadora e amigável, demonstrando como os "Modelos e cenas" extensivos do HeyGen simplificam o processo criativo, garantindo uma "Interface Amigável" do início ao fim.
Prompt de Exemplo 3
Produza um módulo de treinamento conciso de 2 minutos para equipes de comunicação corporativa e editores de vídeo profissionais, focando nas melhores práticas para distribuição de conteúdo global enquanto mantém a qualidade técnica. Este módulo requer visuais de alta fidelidade e nítidos com um tom sofisticado e autoritário. Ilustre a importância de alcançar "exportação em resolução 4K" e a eficiência do "Renderização Rápida como um Raio" para resultados profissionais. Demonstre como o recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen adapta o conteúdo sem esforço para diversas plataformas, garantindo uma experiência de visualização ideal e alcance global.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Desenvolvimento Conjunto

Crie vídeos profissionais com sua equipe sem esforço, aproveitando a IA para colaboração perfeita do roteiro à exportação final, garantindo resultados de alta qualidade.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Inicial
Inicie seu vídeo transformando seu roteiro em um visual dinâmico com nosso poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro, estabelecendo a base para seu projeto colaborativo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Colabore adicionando avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo, dando vida ao seu roteiro com porta-vozes profissionais que sua equipe pode refinar.
3
Step 3
Aplique Refinamentos Colaborativos
Utilize recursos de colaboração em tempo real para adicionar conjuntamente legendas, garantindo acessibilidade e mensagens claras nas contribuições de sua equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Projeto
Finalize seu vídeo desenvolvido colaborativamente selecionando sua proporção de aspecto preferida para várias plataformas e exportando-o em alta qualidade, pronto para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize a Produção Colaborativa de Vídeos Sociais

Crie colaborativamente conteúdo cativante para redes sociais rapidamente, utilizando IA para aumentar a produtividade da equipe e a presença no mercado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para os usuários?

O HeyGen capacita os usuários a transformar texto em vídeos atraentes com facilidade, aproveitando a tecnologia avançada de criação de vídeo com IA. Você pode selecionar entre uma variedade diversificada de avatares de IA e gerar narrações realistas diretamente do seu roteiro.

As equipes podem colaborar em projetos de vídeo dentro da plataforma do HeyGen?

Sim, o HeyGen é projetado como uma solução de edição de vídeo na nuvem, permitindo uma edição colaborativa de vídeo perfeita para equipes. Isso possibilita a colaboração em tempo real e o desenvolvimento conjunto de conteúdo de vídeo em um ambiente compartilhado.

Quais opções de exportação de vídeo o HeyGen oferece para garantir qualidade e compatibilidade?

O HeyGen oferece redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto, incluindo suporte para exportação em resolução 4K, garantindo que seus vídeos pareçam profissionais em qualquer plataforma. Você também tem controles de branding para personalizar sua saída de forma eficaz.

O HeyGen inclui capacidades avançadas de narração e legendas?

Absolutamente, o HeyGen integra geração robusta de narrações e capacidades automáticas de legendas/legendas em sua plataforma. Isso garante que seus vídeos gerados por IA sejam acessíveis e altamente envolventes para todos os públicos.

