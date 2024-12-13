Gerador de Vídeos de Treinamento no Trabalho para L&D Eficaz
Transforme rapidamente roteiros em vídeos de treinamento profissionais usando texto-para-vídeo para compartilhamento rápido de conhecimento.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um tutorial em vídeo passo a passo de 60 segundos para equipes de L&D documentando como usar um novo recurso de software interno, diretamente de um roteiro usando capacidades de texto-para-vídeo e incluindo legendas para acessibilidade. O estilo visual deve ser informativo com demonstrações na tela, e o tom de áudio deve ser calmo e instrutivo, voltado para funcionários existentes que buscam guias de como fazer.
Imagine um clipe de vídeo motivacional de 30 segundos para compartilhamento de conhecimento interno, destacando um sucesso recente da equipe, construído usando Modelos e cenas existentes e aprimorado com mídia dinâmica de estoque da biblioteca de mídia/suporte de estoque. O estilo visual deve ser vibrante e inspirador, com música de fundo animada e uma narração entusiástica, direcionado a líderes de equipe ansiosos por atualizações fáceis e disseminação de conhecimento.
Produza uma visão geral informativa de produto de 90 segundos como um tutorial técnico para clientes, apresentando um novo recurso e guiando-os em sua configuração. Aproveite o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para distribuição em múltiplas plataformas e garanta legendas precisas. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com uma entrega de áudio profissional e clara, projetado para um público de clientes interagindo com a saída do seu gerador de vídeo de IA.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento e a Produção de Cursos.
Capacite sua equipe de L&D a desenvolver rapidamente mais cursos de treinamento e distribuí-los para uma força de trabalho global.
Melhore o Engajamento e a Retenção do Treinamento.
Utilize vídeos impulsionados por IA para criar conteúdo dinâmico e interativo que melhora significativamente o aprendizado dos funcionários e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen funciona como um gerador de vídeos de IA para treinamento no trabalho?
O HeyGen serve como um gerador de vídeos de IA intuitivo, capacitando equipes de L&D a criar rapidamente vídeos de treinamento no trabalho profissionais. Os usuários podem aproveitar Avatares de IA e Narrações de IA para transformar roteiros em documentação de vídeo envolvente sem esforço.
Quais são as principais vantagens para equipes de L&D usando o HeyGen para treinamento de funcionários?
Para equipes de L&D, o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de treinamento de funcionários de alta qualidade e compartilhamento de conhecimento. Seus recursos permitem atualizações fáceis e produção eficiente de vários vídeos de treinamento, melhorando as experiências de aprendizado em geral.
O HeyGen oferece soluções para criar vídeos de treinamento acessíveis e multilíngues?
Absolutamente. O HeyGen apoia o compartilhamento de conhecimento global oferecendo Traduções com 1 Clique e um player de vídeo multilíngue para seus vídeos de treinamento. Isso garante que seu conteúdo seja acessível a um público mais amplo.
O HeyGen pode ajudar na geração de guias de como fazer e tutoriais técnicos?
Sim, o HeyGen é uma ferramenta eficaz para produzir guias de como fazer claros e tutoriais técnicos detalhados. Além do texto-para-vídeo, os usuários podem incorporar gravação de tela para criar documentação de vídeo abrangente.