Crie um vídeo explicativo animado de 90 segundos para novos contratados em uma startup de tecnologia, projetado para simplificar o processo inicial de integração, apresentando a cultura da empresa e ferramentas essenciais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com elementos animados personalizados, complementados por uma narração energética e clara. Este "vídeo de treinamento" utilizará efetivamente a geração de narração do HeyGen para garantir uma narração consistente e envolvente, tornando informações complexas facilmente digeríveis.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração interativa de "criador de vídeo de módulo de treinamento de trabalho" de 2 minutos, voltada para proprietários de pequenas empresas que buscam aprimorar as habilidades de suas equipes de forma eficiente. O vídeo deve adotar um estilo visual de tutorial passo a passo, mostrando recursos do produto com gravações de tela claras, apoiadas por uma voz calma e instrutiva. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar guias escritos em uma experiência de aprendizado visual atraente, destacando a facilidade de uso.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 60 segundos para funcionários existentes que precisam de atualizações sobre recentes atualizações de software, focando em um recurso complexo específico. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, incorporando trechos de "gravação de tela" com anotações claras na tela, acompanhados por uma voz concisa e envolvente. Empregue os avatares de IA do HeyGen para apresentar informações-chave, tornando a "documentação em vídeo" mais pessoal e memorável para o público.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo rápido de 45 segundos com dicas para membros da equipe interna de vários departamentos, a fim de otimizar um fluxo de trabalho comum. A estética visual deve ser brilhante e visualmente atraente, com ritmo acelerado para manter a atenção, música de fundo animada e narração clara e concisa. Utilize o recurso de Modelos e cenas do HeyGen para rapidamente "criar vídeos de treinamento" que sejam consistentes na marca e eficazes em transmitir melhorias de processo em pequenas doses para a equipe.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeo de Módulo de Treinamento

Crie rapidamente módulos de treinamento profissional que envolvam os funcionários e otimizem a integração com ferramentas intuitivas de criação de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Cole seu conteúdo de treinamento ou roteiro no editor para gerar automaticamente vídeos envolventes a partir do texto, transformando seu currículo com facilidade.
2
Step 2
Selecione Visuais e Narração
Escolha entre vários modelos e cenas animadas, depois adicione avatares de IA ou gere narrações profissionais para aprimorar seus módulos de treinamento e cativar os alunos.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Reforce sua identidade de marca com controles de marca personalizados, como logotipos e cores. Melhore a clareza com legendas geradas automaticamente para uma documentação em vídeo abrangente.
4
Step 4
Exporte Seu Módulo de Treinamento
Finalize seu vídeo, ajuste as proporções se necessário, e exporte seu módulo de treinamento polido, pronto para distribuição à sua equipe ou sistema de gerenciamento de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos Complexos para Educação Aprimorada

Simplifique assuntos intrincados em módulos de treinamento de trabalho, tornando conceitos difíceis facilmente digeríveis e melhorando significativamente a compreensão dos alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer vídeos de treinamento rapidamente?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA e recursos de texto-para-vídeo, agilizando seu processo de criação de vídeos. Nossa plataforma oferece várias ferramentas de criação de vídeo e modelos para acelerar o desenvolvimento.

O HeyGen pode converter texto em vídeos envolventes para documentação?

Sim, o HeyGen é excelente em converter texto em vídeos envolventes, tornando-se uma plataforma de vídeo de IA ideal para documentação em vídeo gerada por IA. Basta inserir seu roteiro, e os avatares de IA do HeyGen darão vida ao seu conteúdo.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para vídeos tutoriais?

O HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos e opções para cenas animadas para aprimorar seus vídeos tutoriais. Utilize nossas extensas ferramentas de criação de vídeo para personalizar seu conteúdo com controles de marca e geração de narração.

O HeyGen suporta a criação de vídeos de módulo de treinamento para integração?

Absolutamente, o HeyGen é um poderoso criador de vídeos de treinamento, perfeito para produzir vídeos abrangentes de módulos de treinamento de trabalho. Ele simplifica a criação de conteúdo de alta qualidade para uma integração eficaz de funcionários e aprendizado contínuo.

