Crie um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a Gerentes de RH e Especialistas em L&D, demonstrando como novos vídeos de "integração de funcionários" podem ser criados rapidamente. O estilo visual deve ser profissional e encorajador, apresentando gravações de tela limpas e música de fundo animada, enquanto o áudio oferece uma voz clara e orientadora. Enfatize a simplicidade de transformar "módulos de treinamento" de texto em conteúdo de vídeo atraente usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 60 segundos para Treinadores Corporativos e Proprietários de Pequenas Empresas, ilustrando o poder de "cursos online" envolventes com apresentadores virtuais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, dinâmico e limpo, com uma narração amigável, mas profissional. Mostre como os "avatares de IA" realistas do HeyGen podem transmitir informações complexas, tornando o aprendizado mais interativo e acessível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo conciso de 30 segundos voltado para Executivos de Negócios e Gerentes de Operações, destacando como um "gerador de módulos de treinamento" simplifica os processos. O vídeo deve adotar um estilo visual rápido e orientado para soluções, com infográficos nítidos, complementados por uma voz confiante e autoritária. Esta peça deve comunicar efetivamente o potencial significativo de "reduzir custos de treinamento" aproveitando as capacidades de "Geração de Narração" do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo prático de 50 segundos para Designers Instrucionais e Gerentes de Produto, focando na criação de "guias práticos" eficazes com facilidade. O estilo visual deve ser semelhante a um tutorial e envolvente, apresentando capturas de tela passo a passo, apoiadas por um narrador útil e claro. Ilustre como "Modelos e cenas" do HeyGen simplificam a produção de segmentos de aprendizado concisos e impactantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Módulos de Treinamento

Crie facilmente módulos de treinamento de funcionários envolventes e profissionais, do roteiro ao SCORM, usando ferramentas intuitivas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento no gerador, ou selecione um modelo pré-desenhado para estruturar seu módulo de forma eficiente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento dos alunos selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para entregar seu conteúdo de treinamento com uma aparência profissional e consistente.
3
Step 3
Gere Narrações e Aperfeiçoe
Aproveite a geração avançada de narração para dar vida ao seu roteiro com uma narração de som natural, garantindo uma entrega clara e consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Módulo de Treinamento
Uma vez que seu módulo esteja perfeito, exporte-o facilmente como um pacote SCORM para integração perfeita com seu Sistema de Gestão de Aprendizado (LMS) existente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Motivacional Envolvente para Treinamento

Produza conteúdo de vídeo inspirador que motive e conecte-se com os alunos, promovendo um ambiente de treinamento positivo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de módulos de treinamento de funcionários?

O HeyGen funciona como uma plataforma de treinamento de funcionários impulsionada por IA, permitindo que você gere rapidamente cursos online envolventes e módulos de treinamento. Seu recurso avançado de texto para vídeo a partir de roteiro, combinado com avatares de IA realistas, simplifica a produção de conteúdo de alta qualidade para sua equipe.

O HeyGen suporta o desenvolvimento de módulos de treinamento interativos?

Com certeza! O HeyGen permite que você crie módulos de treinamento dinâmicos e interativos usando modelos personalizáveis e avatares de IA realistas. Você pode facilmente integrar geração de narração e visuais envolventes para aumentar a eficácia dos seus programas de integração de funcionários e aprendizado contínuo.

Quais capacidades de vídeo o HeyGen oferece para conteúdo de treinamento de trabalho?

O HeyGen fornece ferramentas robustas de criação de vídeo especificamente projetadas para seus módulos de treinamento de trabalho. Você pode aproveitar a geração de texto para vídeo e narrações profissionais para produzir guias práticos e cursos online atraentes, tornando-o um gerador de módulos de treinamento ideal para diversas necessidades.

Posso personalizar os avatares de IA e elementos visuais para meu conteúdo de treinamento?

Sim, o HeyGen oferece ampla personalização para seus módulos de treinamento. Você pode selecionar entre uma variedade de avatares de IA e personalizar cenas usando uma variedade de modelos, garantindo que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com a estética e os objetivos educacionais da sua marca.

