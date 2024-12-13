Gerador de Vídeos de Treinamento de Habilidades Profissionais: Crie Cursos Envolventes

Capacite as equipes de L&D e RH a criar vídeos envolventes de integração de funcionários e treinamento técnico rapidamente usando os avatares de IA do HeyGen para melhorar a retenção de conhecimento.

329/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo técnico detalhado de 2 minutos para funcionários de TI experientes, focando em uma atualização de software complexa, visando melhorar a retenção e o compartilhamento de conhecimento. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir que instruções precisas e detalhadas sejam entregues por uma narração calma e instrutiva contra um fundo visual limpo e passo a passo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 45 segundos para pequenos empresários e criadores de conteúdo, mostrando como um gerador de vídeo de IA pode simplificar o processo de criação de vídeos de treinamento para suas equipes ou clientes. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e animado, enfatizando a criação rápida usando os diversos Modelos e cenas do HeyGen, com uma narração entusiasmada.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a uma força de trabalho global, explicando uma nova política da empresa, com foco em acessibilidade e clareza em diversos contextos linguísticos. O estilo visual deve ser informativo e limpo, apoiado por uma narração clara, fazendo uso estratégico das legendas/captions do HeyGen para garantir ampla compreensão.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Habilidades Profissionais

Desbloqueie experiências de aprendizagem eficientes e envolventes. Nosso gerador de vídeo de IA simplifica a criação de vídeos poderosos de treinamento de habilidades profissionais, aumentando a retenção de conhecimento.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Comece escrevendo seu roteiro de treinamento, que será transformado em conteúdo de vídeo envolvente usando script avançado com tecnologia de IA.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para apresentar seu material de treinamento de forma profissional.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Integre narrações de IA de alta qualidade para uma narração clara, garantindo que seu treinamento seja entregue com impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de treinamento e exporte-os em vários formatos de proporção para distribuição perfeita em diversas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Treinamento de Habilidades Complexas

.

Simplifique habilidades profissionais complexas e conceitos técnicos usando vídeo de IA, tornando o aprendizado acessível e eficaz para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de forma rápida e fácil usando seu gerador de vídeo de IA intuitivo. Com uma rica biblioteca de Modelos e cenas personalizáveis, você pode projetar conteúdo profissional que captura a atenção e melhora os resultados de aprendizagem, garantindo que seus vídeos de treinamento de habilidades profissionais sejam impactantes.

Quais vantagens os Avatares de IA e as narrações de IA do HeyGen oferecem para vídeos de treinamento profissional?

Os sofisticados Avatares de IA do HeyGen proporcionam um toque humano aos seus vídeos de treinamento sem a necessidade de atores ou filmagens complexas. Combinados com narrações de IA realistas, esses recursos permitem uma narração consistente e de alta qualidade em todo o seu conteúdo educacional, melhorando o engajamento e a compreensão dos alunos.

O HeyGen pode simplificar o processo para as equipes de L&D e RH no desenvolvimento de conteúdo de integração de funcionários e treinamento técnico?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para apoiar as equipes de L&D e RH simplificando a criação de conteúdo vital, como módulos de integração de funcionários e vídeos de treinamento técnico. Seus recursos robustos facilitam a retenção e o compartilhamento eficiente de conhecimento, permitindo que as equipes produzam e atualizem rapidamente materiais envolventes em escala.

O HeyGen oferece suporte a acessibilidade aprimorada com legendas e captions e múltiplos idiomas para vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen garante que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis a um público mais amplo com legendas e captions automáticas. Além disso, a plataforma suporta múltiplos idiomas, permitindo que as organizações localizem conteúdo sem esforço e compartilhem conhecimento de forma eficaz entre equipes globais diversas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo