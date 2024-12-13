Criador de Vídeos de Treinamento com IA: Capacite sua Força de Trabalho

Transforme o desenvolvimento de habilidades e o treinamento online. Gere vídeos instrutivos envolventes rapidamente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de microaprendizagem de 45 segundos para profissionais que buscam aprimorar o desenvolvimento de suas habilidades. Este módulo de treinamento online conciso deve empregar os diversos Modelos e cenas da HeyGen para explicar visualmente conceitos complexos com gráficos envolventes e uma trilha sonora animada, garantindo uma transferência de conhecimento rápida e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto e impactante de 30 segundos de branding pessoal para indivíduos que desejam elevar sua gestão de carreira. Apresentando um avatar de IA sofisticado como seu apresentador na tela, este vídeo deve transmitir sua expertise e visão com um estilo visual moderno e uma voz amigável e profissional, solidificando sua presença online.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de integração de funcionários de 60 segundos para novos membros da equipe, apresentando a cultura da empresa e os primeiros passos essenciais. Garanta clareza e acessibilidade incorporando Legendas da HeyGen, juntamente com um estilo visual acolhedor e uma narração tranquilizadora, para criar uma experiência de treinamento inclusiva e de apoio.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Prontidão para o Trabalho

Crie vídeos de prontidão para o trabalho impactantes e profissionais sem esforço para impulsionar suas perspectivas de carreira com nosso intuitivo criador de vídeos de IA.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando de uma biblioteca de Modelos profissionais ou inserindo seu roteiro diretamente para estabelecer a base do seu vídeo de treinamento. Isso agiliza seu processo de criação.
2
Step 2
Adicione um Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de IA envolvente para apresentar seu conteúdo. Esses apresentadores realistas cativam os espectadores e transmitem seu roteiro com clareza.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Personalize seu vídeo utilizando controles de Branding para adicionar seu logotipo, cores personalizadas e gerar automaticamente legendas precisas, garantindo uma experiência consistente e acessível.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de alta qualidade e exporte-o facilmente em vários formatos, tornando-o pronto para compartilhar em plataformas de treinamento online ou redes profissionais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Currículos em Vídeo Dinâmicos e Clipes de Branding Pessoal

Produza rapidamente currículos em vídeo dinâmicos e clipes de branding pessoal para redes sociais, ajudando candidatos a emprego a se destacarem no mercado competitivo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo para criar vídeos de treinamento profissional sem esforço. É um Criador de Vídeos de Treinamento com IA ideal para integração de funcionários em escala e desenvolvimento de habilidades.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento envolventes?

A HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas, incluindo Modelos personalizáveis, geração de Narração e Legendas automáticas. Você pode facilmente criar vídeos impactantes e profissionais para treinamento online.

A HeyGen realmente pode gerar vídeos de treinamento de alta qualidade rapidamente?

Sim, com o avançado criador de vídeos de IA da HeyGen, você pode transformar texto em vídeos de treinamento polidos em minutos. Nossa plataforma simplifica todo o processo de produção, do roteiro ao vídeo final, usando avatares de IA.

Como a HeyGen apoia o branding dentro do conteúdo de treinamento?

A HeyGen oferece amplos controles de Branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de treinamento. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todas as suas comunicações internas e de e-learning.

