Criador de Vídeos de Treinamento com IA: Capacite sua Força de Trabalho
Transforme o desenvolvimento de habilidades e o treinamento online. Gere vídeos instrutivos envolventes rapidamente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de microaprendizagem de 45 segundos para profissionais que buscam aprimorar o desenvolvimento de suas habilidades. Este módulo de treinamento online conciso deve empregar os diversos Modelos e cenas da HeyGen para explicar visualmente conceitos complexos com gráficos envolventes e uma trilha sonora animada, garantindo uma transferência de conhecimento rápida e eficaz.
Produza um vídeo curto e impactante de 30 segundos de branding pessoal para indivíduos que desejam elevar sua gestão de carreira. Apresentando um avatar de IA sofisticado como seu apresentador na tela, este vídeo deve transmitir sua expertise e visão com um estilo visual moderno e uma voz amigável e profissional, solidificando sua presença online.
Desenvolva um vídeo informativo de integração de funcionários de 60 segundos para novos membros da equipe, apresentando a cultura da empresa e os primeiros passos essenciais. Garanta clareza e acessibilidade incorporando Legendas da HeyGen, juntamente com um estilo visual acolhedor e uma narração tranquilizadora, para criar uma experiência de treinamento inclusiva e de apoio.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Treinamento Online e o Desenvolvimento de Habilidades.
Expanda programas de treinamento online e desenvolvimento de habilidades, alcançando um público mais amplo de candidatos a emprego e profissionais globalmente.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aumente o impacto do treinamento de trabalho e da integração de funcionários criando vídeos de IA envolventes que melhoram o aprendizado e a retenção.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?
A HeyGen utiliza avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo para criar vídeos de treinamento profissional sem esforço. É um Criador de Vídeos de Treinamento com IA ideal para integração de funcionários em escala e desenvolvimento de habilidades.
Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento envolventes?
A HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas, incluindo Modelos personalizáveis, geração de Narração e Legendas automáticas. Você pode facilmente criar vídeos impactantes e profissionais para treinamento online.
A HeyGen realmente pode gerar vídeos de treinamento de alta qualidade rapidamente?
Sim, com o avançado criador de vídeos de IA da HeyGen, você pode transformar texto em vídeos de treinamento polidos em minutos. Nossa plataforma simplifica todo o processo de produção, do roteiro ao vídeo final, usando avatares de IA.
Como a HeyGen apoia o branding dentro do conteúdo de treinamento?
A HeyGen oferece amplos controles de Branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de treinamento. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todas as suas comunicações internas e de e-learning.