Criador de Vídeos de Vagas de Emprego: Atraia os Melhores Talentos

Crie facilmente vídeos de recrutamento impressionantes que atraem os melhores talentos usando a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen.

482/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo de recrutamento envolvente de 30 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de contratação, destacando a cultura única de uma startup em crescimento. Este vídeo deve misturar texto amigável na tela com animações divertidas, ao som de uma trilha acústica inspiradora. Utilize os Templates e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo de aparência profissional que torne o processo de contratação menos intimidador e mais envolvente para os candidatos.
Prompt de Exemplo 2
Para realmente criar vídeos de recrutamento que ressoem, desenvolva uma narrativa de 60 segundos voltada para recrutadores corporativos e equipes de marketing, destacando um dia na vida de um funcionário em uma função específica. Este estilo visual profissional e empático, acompanhado por uma trilha orquestral sutil, deve transmitir autenticamente os valores da empresa. Incorpore um poderoso chamado à ação no final, habilmente entregue usando a geração de Voiceover da HeyGen para um apelo polido e persuasivo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo vibrante de recrutamento de funcionários de 15 segundos especificamente para plataformas sociais, direcionado a candidatos a empregos de nível inicial e jovens profissionais. Esta montagem rápida deve apresentar cortes rápidos de membros diversos da equipe colaborando e desfrutando de atividades no local de trabalho, acompanhada por uma música pop moderna e energética. Garanta que todas as mensagens-chave sejam reforçadas com legendas claras geradas pela HeyGen, tornando-o acessível e impactante mesmo sem som.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Vagas de Emprego

Crie facilmente vídeos de recrutamento envolventes para atrair os melhores talentos e mostrar a cultura da sua empresa com nosso criador de vídeos intuitivo.

1
Step 1
Escolha um Template ou Comece do Zero
Inicie seu projeto de vídeo de recrutamento selecionando de uma biblioteca de templates de vídeo profissionais ou gerando conteúdo diretamente de um script usando nossa poderosa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo com os ativos únicos da sua marca. Ajuste facilmente o texto, adicione visuais e integre o logotipo da sua empresa usando os controles de Branding (logotipo, cores).
3
Step 3
Enriqueça com Elementos Envolventes
Dê vida à sua mensagem adicionando narrações profissionais com a geração de Voiceover e incorporando avatares de AI para representar sua equipe ou narrar informações-chave. Inclua um claro chamado à ação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de recrutamento e otimize-o para várias plataformas usando redimensionamento e exportações de proporção de aspecto. Em seguida, exporte e compartilhe sua criação sem esforço para alcançar um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Inspiradores de Branding do Empregador

.

Desenvolva vídeos impactantes que comuniquem a cultura e os valores da empresa, cativando o público e atraindo os melhores talentos para sua organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de recrutamento rapidamente?

As ferramentas alimentadas por AI da HeyGen e os extensos templates de vídeo permitem que você crie rapidamente vídeos de recrutamento que se destacam. Como um dos principais criadores de vídeos de recrutamento, a HeyGen simplifica todo o processo, permitindo que você se concentre em atrair os melhores talentos.

Quais opções de personalização estão disponíveis para um vídeo de recrutamento de funcionários?

Com a HeyGen, você pode personalizar totalmente seu vídeo de recrutamento de funcionários usando um editor de arrastar e soltar, adicionando animações de texto e integrando elementos específicos da sua marca. Acesse uma rica biblioteca de mídia para alinhar perfeitamente seu vídeo com a cultura da sua empresa.

Como posso compartilhar efetivamente meu vídeo de vaga de emprego usando a HeyGen?

A HeyGen permite que você exporte facilmente seu vídeo de vaga de emprego em vários formatos de proporção, otimizados para compartilhamento em todas as principais plataformas sociais. Inclua um chamado à ação atraente para direcionar os candidatos diretamente para sua página de inscrição.

O criador de vídeos de vagas de emprego alimentado por AI da HeyGen economiza tempo?

Absolutamente, as ferramentas alimentadas por AI da HeyGen reduzem significativamente o tempo e o esforço necessários para produzir vídeos de alta qualidade. Nosso criador de vídeos de vagas de emprego automatiza processos complexos, permitindo que você crie conteúdo envolvente de forma eficiente, ajudando a atrair os melhores talentos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo