Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para anúncio de vaga usando um modelo de vídeo profissional, especificamente voltado para engenheiros de software experientes. O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando texto relevante na tela e uma voz de IA confiante descrevendo os desafios técnicos e os benefícios da empresa. Aproveite a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para converter perfeitamente sua descrição de vaga em conteúdo de vídeo atraente, tornando-o um gerador eficaz de vídeos de anúncio de vaga para funções de nicho.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de contratação de 30 segundos para profissionais em início de carreira, contando uma breve história sobre crescimento dentro da sua empresa. O estilo visual deve ser aspiracional e apresentar mídia diversificada do suporte de biblioteca de mídia/estoque, acompanhada por uma voz de IA calorosa e encorajadora. Garanta comunicação cristalina com legendas geradas automaticamente, transformando sua mensagem de recrutamento em um poderoso conteúdo de criação com a ajuda de um gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de recrutamento de 15 segundos, chamativo e projetado para feeds de redes sociais, direcionado a candidatos passivos com um estilo visual vibrante e acelerado. Use prompts de texto concisos para destacar os principais benefícios do trabalho, incorporando animações sutis para um toque visual. Otimize este rápido resumo para várias plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo o máximo alcance e impacto para sua mensagem de contratação.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Anúncio de Vaga

Transforme facilmente suas descrições de vagas em vídeos de recrutamento envolventes usando IA, atraindo talentos de ponta com visuais dinâmicos e mensagens claras.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando sua descrição de vaga ou escrevendo um novo roteiro. Nosso gerador de vídeo de IA analisará seu texto para preparar a criação do vídeo, garantindo que suas mensagens-chave sejam claras e concisas.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua empresa ou cargo. Esses apresentadores digitais realistas entregarão sua mensagem de anúncio de vaga com sincronização labial e expressões naturais.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Personalize seu vídeo de recrutamento com o logotipo, cores e música de fundo da sua empresa usando nossos controles de branding. Isso garante que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da marca empregadora.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo final de anúncio de vaga em várias proporções otimizadas para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo atraente nas redes sociais e quadros de empregos para alcançar um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Branding do Empregador com IA

Crie vídeos atraentes e inspiradores que mostrem a cultura e os valores da sua empresa, atraindo efetivamente candidatos motivados para suas vagas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar minha criação de conteúdo criativo com IA?

O HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos atraentes usando avatares de IA realistas e uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis. Isso simplifica o processo criativo, tornando a criação de conteúdo profissional acessível para diversas necessidades.

O que torna o HeyGen um gerador eficaz de vídeos de anúncio de vaga?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo de recrutamento envolvente a partir de prompts de texto, permitindo que você transforme rapidamente descrições de vagas em vídeos de contratação dinâmicos. Suas capacidades de gerador de texto para vídeo são ideais para marketing eficiente de aquisição de talentos.

O HeyGen pode gerar vozes de IA e fornecer traduções para vídeos?

Sim, o HeyGen possui um avançado gerador de voz de IA que pode ler seu roteiro com vozes de som natural e sincronização labial precisa. Isso inclui suporte robusto para traduções, permitindo que você alcance públicos diversos globalmente.

O HeyGen oferece recursos para personalizar vídeos para redes sociais?

O HeyGen oferece um editor de vídeo versátil e controles de branding, incluindo personalização de logotipo e cores, para adaptar seu conteúdo para várias plataformas. Você pode facilmente ajustar proporções e utilizar modelos de vídeo para otimizar o engajamento nas redes sociais.

