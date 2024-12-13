Gerador de Vídeos de Vagas: Recrute Talentos de Ponta Mais Rápido

Atraia candidatos de alto nível com vídeos de recrutamento impressionantes usando "Templates & cenas" profissionais.

Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para uma vaga de gerente de RH, mostrando um ambiente de escritório vibrante com música de fundo moderna e animada. Este vídeo deve atrair talentos de ponta destacando a cultura da empresa, utilizando os "Templates & cenas" do HeyGen para montagem rápida, e parecer profissional e convidativo para potenciais candidatos, atuando como um poderoso gerador de vídeos de vagas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing energético de 30 segundos para pequenos empresários que desejam promover suas vagas abertas em várias plataformas sociais. O estilo visual deve ser brilhante e positivo, com uma narração amigável e conversacional gerada através do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, visando tornar o recrutamento acessível e empolgante para os candidatos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de recrutamento inovador de 60 segundos voltado para recrutadores corporativos, demonstrando como um criador de vídeos de recrutamento pode modernizar a contratação. O vídeo deve apresentar um "avatar de IA" profissional entregando os principais benefícios da empresa com uma "Geração de narração" clara e envolvente pelo HeyGen, em meio a gráficos elegantes e minimalistas e uma trilha sonora sofisticada e inspiradora para transmitir tecnologia de ponta a candidatos passivos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 15 segundos para redes sociais para equipes de marketing, apresentando um forte chamado à ação para uma nova vaga de emprego. O estilo visual deve ser ousado e direto, usando cores vibrantes e texto nítido, com uma trilha sonora impactante e urgente. Aproveite o recurso "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para otimizar este clipe dinâmico para várias plataformas de mídia social e garantir o máximo alcance para os candidatos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Vagas

Crie vídeos de recrutamento envolventes sem esforço para atrair talentos de ponta e impulsionar sua marca empregadora nas plataformas sociais.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha entre uma variedade de templates de vídeo profissionais projetados especificamente para vagas de emprego, ou comece com uma tela em branco para construir seu vídeo. Este passo utiliza o recurso Templates & cenas do HeyGen para um início rápido.
2
Step 2
Adicione os Detalhes da Vaga
Use o editor intuitivo de arrastar e soltar para incorporar a descrição da vaga, a marca da empresa e visuais. Enriqueça seu vídeo com suporte de biblioteca de mídia/estoque para imagens e filmagens atraentes.
3
Step 3
Crie uma Narração Envolvente
Transforme seu texto escrito em uma narração com som natural usando a avançada Geração de narração do HeyGen, ou faça upload do seu próprio áudio. Inclua um chamado à ação claro para guiar os candidatos de forma eficiente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Prepare seu vídeo de recrutamento atraente para visualização ideal em vários canais utilizando o recurso Redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen, e então compartilhe-o facilmente com seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a Marca e Cultura do Empregador

Crie vídeos inspiradores que destacam a cultura e os valores da sua empresa, motivando candidatos a se juntarem à sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing envolventes?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos com IA que permite produzir rapidamente vídeos de marketing profissionais para várias plataformas sociais. Utilize avatares de IA e um editor de arrastar e soltar para dar vida à sua visão criativa de forma eficiente.

O HeyGen oferece templates para vídeos de recrutamento?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de templates de vídeo, incluindo aqueles perfeitos para geração de vídeos de vagas e recrutamento de funcionários. Esses templates de vídeo simplificam a criação de conteúdo, tornando fácil produzir vídeos impactantes para redes sociais.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos com IA eficaz?

O HeyGen se destaca ao transformar texto em vídeo com avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade. Esta poderosa tecnologia de IA facilita a criação de vídeos publicitários polidos e a adição de um chamado à ação atraente sem esforço.

O HeyGen pode criar anúncios em vídeo para diferentes plataformas sociais?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um criador de anúncios em vídeo online, permitindo que você produza diversos anúncios em vídeo otimizados para qualquer plataforma social. Implemente controles de branding como logotipos e cores para manter uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos de mídia social.

