Gerador de Vídeos de Visão Geral de Trabalho: Crie Vídeos de Recrutamento Envolventes

Transforme descrições de trabalho em vídeos de recrutamento atraentes usando avatares de IA para humanizar sua marca e atrair talentos de ponta.

Crie um vídeo de recrutamento de 60 segundos direcionado a candidatos no LinkedIn, mostrando um dia na vida em sua empresa. O estilo visual deve ser brilhante e energético, apresentando diversos avatares de IA interagindo em um ambiente de escritório moderno, acompanhado por uma narração entusiástica gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen.

Desenvolva um vídeo de branding de empregador de 45 segundos projetado para redes sociais para atrair candidatos potenciais e colegas da indústria. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio dinâmico e aspiracional, destacando a cultura da empresa através de vários modelos e cenas, com mensagens-chave reforçadas por legendas.
Produza um vídeo informativo de 30 segundos de visão geral de avaliação de trabalho para funcionários internos, detalhando um novo processo de revisão de desempenho. O vídeo deve ter um tom claro, conciso e encorajador, usando avatares de IA profissionais para transmitir a mensagem, e otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen.
Desenhe um vídeo explicativo abrangente de 90 segundos para sua página de carreiras, guiando candidatos por todo o processo de contratação. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e detalhado, utilizando texto-para-vídeo a partir do roteiro para transmitir informações passo a passo, complementado por mídia rica do suporte de biblioteca/estoque de mídia do HeyGen.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Visão Geral de Trabalho

Crie rapidamente vídeos de visão geral de trabalho atraentes e de alta qualidade para atrair talentos de ponta e humanizar sua marca com ferramentas impulsionadas por IA.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando o texto da descrição do trabalho no gerador para formar a base do seu vídeo, aproveitando o poder do Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Step 2
Escolha Sua Apresentação
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA realistas para representar sua empresa e entregar sua visão geral de trabalho com uma presença profissional e envolvente.
Step 3
Aprimore com Branding
Personalize seu vídeo com logotipos da empresa, cores da marca e outros elementos visuais usando controles de Branding (logotipo, cores) para manter uma identidade de marca empregadora consistente.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de visão geral de trabalho de alta qualidade e Exporte-o em várias proporções de aspecto, pronto para compartilhar em quadros de empregos, redes sociais ou em sua página de carreiras.

Crie Vídeos Dinâmicos de Anúncio de Vagas

Produza sem esforço vídeos de anúncios de emprego de alto impacto com IA, detalhando claramente funções e responsabilidades para atrair os melhores candidatos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de visão geral de trabalho?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de visão geral de trabalho envolventes ao utilizar a tecnologia de gerador de vídeo de IA. Você pode transformar roteiros de texto em vídeos profissionais usando diversos avatares de IA e modelos personalizáveis, agilizando significativamente seu processo de contratação.

Quais recursos o HeyGen oferece para melhorar vídeos de recrutamento?

O HeyGen melhora seus vídeos de recrutamento com recursos como avatares de IA realistas e geração avançada de narração. Você também pode adicionar legendas profissionais e utilizar controles de branding para manter uma aparência consistente em todas as plataformas de redes sociais e em sua página de carreiras.

O HeyGen pode ser usado para propósitos além do recrutamento, como avaliações de funcionários?

Sim, o HeyGen é versátil e pode ser usado para mais do que apenas vídeos de recrutamento. Ele funciona como um eficaz criador de vídeos de visão geral de avaliação de trabalho, ajudando você a criar vídeos de Avaliação de Funcionários, Vídeos de Revisão de Desempenho e até módulos de treinamento para melhorar as percepções de RH.

Como o HeyGen garante vídeos de IA de alta qualidade e profissionais?

O HeyGen garante vídeos de IA de alta qualidade através de tecnologia sofisticada de gerador de vídeo de IA, oferecendo extensas opções de edição de vídeo e uma rica biblioteca de mídia. Você também pode otimizar vídeos com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, fazendo com que suas cabeças falantes pareçam profissionais em todas as plataformas.

