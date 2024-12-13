Gerador de Vídeos de Visão Geral de Trabalho: Crie Vídeos de Recrutamento Envolventes
Transforme descrições de trabalho em vídeos de recrutamento atraentes usando avatares de IA para humanizar sua marca e atrair talentos de ponta.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de branding de empregador de 45 segundos projetado para redes sociais para atrair candidatos potenciais e colegas da indústria. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio dinâmico e aspiracional, destacando a cultura da empresa através de vários modelos e cenas, com mensagens-chave reforçadas por legendas.
Produza um vídeo informativo de 30 segundos de visão geral de avaliação de trabalho para funcionários internos, detalhando um novo processo de revisão de desempenho. O vídeo deve ter um tom claro, conciso e encorajador, usando avatares de IA profissionais para transmitir a mensagem, e otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen.
Desenhe um vídeo explicativo abrangente de 90 segundos para sua página de carreiras, guiando candidatos por todo o processo de contratação. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e detalhado, utilizando texto-para-vídeo a partir do roteiro para transmitir informações passo a passo, complementado por mídia rica do suporte de biblioteca/estoque de mídia do HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Otimize Vídeos de Recrutamento e Integração.
Aprimore seu processo de contratação e integração de funcionários com vídeos de visão geral de trabalho gerados por IA que aumentam a retenção e o entendimento.
Amplifique o Branding do Empregador nas Redes Sociais.
Crie e compartilhe rapidamente vídeos de visão geral de trabalho atraentes para o LinkedIn e outras plataformas, atraindo talentos de ponta e fortalecendo sua marca empregadora.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de visão geral de trabalho?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de visão geral de trabalho envolventes ao utilizar a tecnologia de gerador de vídeo de IA. Você pode transformar roteiros de texto em vídeos profissionais usando diversos avatares de IA e modelos personalizáveis, agilizando significativamente seu processo de contratação.
Quais recursos o HeyGen oferece para melhorar vídeos de recrutamento?
O HeyGen melhora seus vídeos de recrutamento com recursos como avatares de IA realistas e geração avançada de narração. Você também pode adicionar legendas profissionais e utilizar controles de branding para manter uma aparência consistente em todas as plataformas de redes sociais e em sua página de carreiras.
O HeyGen pode ser usado para propósitos além do recrutamento, como avaliações de funcionários?
Sim, o HeyGen é versátil e pode ser usado para mais do que apenas vídeos de recrutamento. Ele funciona como um eficaz criador de vídeos de visão geral de avaliação de trabalho, ajudando você a criar vídeos de Avaliação de Funcionários, Vídeos de Revisão de Desempenho e até módulos de treinamento para melhorar as percepções de RH.
Como o HeyGen garante vídeos de IA de alta qualidade e profissionais?
O HeyGen garante vídeos de IA de alta qualidade através de tecnologia sofisticada de gerador de vídeo de IA, oferecendo extensas opções de edição de vídeo e uma rica biblioteca de mídia. Você também pode otimizar vídeos com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, fazendo com que suas cabeças falantes pareçam profissionais em todas as plataformas.