O HeyGen garante vídeos de IA de alta qualidade através de tecnologia sofisticada de gerador de vídeo de IA, oferecendo extensas opções de edição de vídeo e uma rica biblioteca de mídia. Você também pode otimizar vídeos com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, fazendo com que suas cabeças falantes pareçam profissionais em todas as plataformas.