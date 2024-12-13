Gerador de Vídeo de Integração de Trabalho: Otimize o Treinamento de Novos Contratados

Aumente o engajamento de novos contratados e otimize a integração de funcionários com vídeos cativantes, aproveitando os diversos modelos e cenas do nosso gerador de vídeo de IA.

Crie um vídeo de boas-vindas caloroso de 45 segundos para novos contratados, estabelecendo um tom convidativo para a jornada de integração dos funcionários. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, apresentando um avatar de IA amigável entregando uma narração clara e articulada gerada pela geração de voz do HeyGen, tornando o primeiro dia memorável.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 60 segundos voltado para novos funcionários, detalhando softwares essenciais da empresa ou processos internos. Este segmento deve manter um estilo visual profissional e informativo, incorporando texto e gráficos na tela, e utilizar o recurso de texto para vídeo do HeyGen para converter diretrizes escritas em uma narrativa coerente, apoiada por legendas claras para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos projetado para candidatos em potencial ou novos contratados em estágio inicial, destacando a vibrante cultura da empresa. Empregue um estilo visual dinâmico e moderno com cortes rápidos e música de fundo animada. Aproveitando os modelos e cenas do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque, crie uma experiência de vídeo envolvente que destaque os valores da empresa de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma mensagem pessoal de 40 segundos de um gerente direto para um novo membro específico da equipe, celebrando sua chegada e delineando os primeiros passos. O estilo visual deve ser pessoal e encorajador, usando um avatar de IA para entregar uma saudação personalizada. Esta abordagem de gerador de vídeo de integração de trabalho permite conteúdo personalizado individualizado, garantindo que cada novo membro se sinta exclusivamente bem-vindo através dos avatares de IA do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Integração de Trabalho

Transforme facilmente seu conteúdo de integração em experiências de vídeo dinâmicas e envolventes para novos contratados, otimizando seus processos de boas-vindas e treinamento.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Basta colar seu roteiro ou texto de integração diretamente no gerador. Nossa IA converterá instantaneamente suas palavras em um vídeo profissional, estabelecendo a base para uma comunicação eficaz.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar suas informações ou selecione entre modelos de vídeo e cenas prontos. Isso traz seu conteúdo à vida com visuais envolventes para novos contratados.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Personalize seus vídeos de integração adicionando facilmente o logotipo, cores e outros elementos de marca da sua empresa. Garanta que cada vídeo reflita a identidade da sua marca, criando uma experiência coesa para novos membros da equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, exporte facilmente seus vídeos de integração de alta qualidade em vários formatos adequados para plataformas de aprendizado ou comunicações internas. Compartilhe experiências de vídeo envolventes com seus novos membros da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Personalizar Boas-Vindas e Integração Cultural

Crie vídeos de boas-vindas personalizados e introduza a cultura da empresa através de conteúdo gerado por IA envolvente, fazendo com que novos contratados se sintam valorizados desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes?

O gerador de vídeo de IA do HeyGen capacita as equipes de RH a produzir rapidamente vídeos de integração de trabalho envolventes para novos contratados. Você pode transformar texto em vídeo profissional, incorporando avatares de IA e narrações para criar conteúdo personalizado para treinamento sem edição complexa.

Posso personalizar vídeos de integração para refletir a marca da nossa empresa?

Absolutamente! O HeyGen permite que você personalize totalmente seus vídeos de integração com os logotipos e cores específicos da sua marca. Utilize nossos extensos modelos de vídeo para criar conteúdo personalizado que realmente ressoe com seus novos contratados e reforce a cultura da sua empresa.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de integração eficiente para equipes de RH?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários de alta qualidade, permitindo que você transforme texto em vídeo profissional com avatares de IA e várias narrações em minutos. Nossos modelos de vídeo prontos para uso reduzem significativamente o tempo de produção, tornando-o incrivelmente eficiente para equipes de RH.

Como os avatares de IA melhoram a eficácia do treinamento em vídeos de integração?

Os avatares de IA realistas do HeyGen fornecem um apresentador consistente e envolvente para seus vídeos de integração, entregando conteúdo de treinamento de forma eficaz. Eles ajudam a criar conteúdo personalizado e personagens animados que capturam a atenção, tornando o aprendizado mais interativo e memorável para novos contratados em várias plataformas de aprendizado.

