Gerador de Vídeo de Integração de Trabalho: Otimize o Treinamento de Novos Contratados
Aumente o engajamento de novos contratados e otimize a integração de funcionários com vídeos cativantes, aproveitando os diversos modelos e cenas do nosso gerador de vídeo de IA.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 60 segundos voltado para novos funcionários, detalhando softwares essenciais da empresa ou processos internos. Este segmento deve manter um estilo visual profissional e informativo, incorporando texto e gráficos na tela, e utilizar o recurso de texto para vídeo do HeyGen para converter diretrizes escritas em uma narrativa coerente, apoiada por legendas claras para acessibilidade.
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos projetado para candidatos em potencial ou novos contratados em estágio inicial, destacando a vibrante cultura da empresa. Empregue um estilo visual dinâmico e moderno com cortes rápidos e música de fundo animada. Aproveitando os modelos e cenas do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque, crie uma experiência de vídeo envolvente que destaque os valores da empresa de forma eficaz.
Imagine uma mensagem pessoal de 40 segundos de um gerente direto para um novo membro específico da equipe, celebrando sua chegada e delineando os primeiros passos. O estilo visual deve ser pessoal e encorajador, usando um avatar de IA para entregar uma saudação personalizada. Esta abordagem de gerador de vídeo de integração de trabalho permite conteúdo personalizado individualizado, garantindo que cada novo membro se sinta exclusivamente bem-vindo através dos avatares de IA do HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolver Programas de Integração Abrangentes.
Crie de forma eficiente uma ampla gama de vídeos de integração e materiais de treinamento envolventes para preparar novos contratados para o sucesso globalmente.
Aprimorar o Treinamento e o Engajamento dos Funcionários.
Utilize vídeo impulsionado por IA para melhorar significativamente o engajamento no treinamento de novos contratados, a retenção de conhecimento e a eficácia geral do aprendizado.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes?
O gerador de vídeo de IA do HeyGen capacita as equipes de RH a produzir rapidamente vídeos de integração de trabalho envolventes para novos contratados. Você pode transformar texto em vídeo profissional, incorporando avatares de IA e narrações para criar conteúdo personalizado para treinamento sem edição complexa.
Posso personalizar vídeos de integração para refletir a marca da nossa empresa?
Absolutamente! O HeyGen permite que você personalize totalmente seus vídeos de integração com os logotipos e cores específicos da sua marca. Utilize nossos extensos modelos de vídeo para criar conteúdo personalizado que realmente ressoe com seus novos contratados e reforce a cultura da sua empresa.
O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de integração eficiente para equipes de RH?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários de alta qualidade, permitindo que você transforme texto em vídeo profissional com avatares de IA e várias narrações em minutos. Nossos modelos de vídeo prontos para uso reduzem significativamente o tempo de produção, tornando-o incrivelmente eficiente para equipes de RH.
Como os avatares de IA melhoram a eficácia do treinamento em vídeos de integração?
Os avatares de IA realistas do HeyGen fornecem um apresentador consistente e envolvente para seus vídeos de integração, entregando conteúdo de treinamento de forma eficaz. Eles ajudam a criar conteúdo personalizado e personagens animados que capturam a atenção, tornando o aprendizado mais interativo e memorável para novos contratados em várias plataformas de aprendizado.