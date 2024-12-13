Criador de Vídeos de Insights de Emprego: Desbloqueie Talentos de Topo Mais Rápido

Crie vídeos de recrutamento atraentes e impulsione sua marca empregadora com a funcionalidade intuitiva de Texto para vídeo a partir de roteiro.

408/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo educacional de 45 segundos para candidatos a emprego, atuando como um "criador de vídeos de insights de emprego", explicando os benefícios de uma função específica dentro de uma empresa. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e amigável, com música de fundo animada e narração clara, enquanto utiliza efetivamente "Legendas" e "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para garantir acessibilidade em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um "vídeo de marca empregadora" aspiracional de 1 minuto e 30 segundos para equipes de marketing e RH, projetado para atrair talentos de ponta destacando a cultura da empresa. O vídeo deve ter um estilo visual cinematográfico e polido com música de fundo sutil, aproveitando a "Geração de narração" do HeyGen para uma narração profissional e utilizando a extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para visuais de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma "apresentação em vídeo" dinâmica de 30 segundos para profissionais de vendas ou gerentes de projeto, compartilhando dados ou atualizações rápidas relacionadas ao trabalho. Este vídeo deve adotar um estilo visual energético e profissional, utilizando os diversos "Modelos e cenas" do HeyGen para criação rápida e garantindo visualização ideal em plataformas como LinkedIn através de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Insights de Emprego

Transforme sua estratégia de recrutamento com insights de emprego em vídeo atraentes. Crie facilmente vídeos profissionais de marca empregadora que atraem talentos de ponta e aprimoram seu processo de contratação.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu roteiro de insights de emprego diretamente na plataforma. Nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro transforma instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para apresentar profissionalmente seus insights de emprego, adicionando um toque humano ao seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Narração
Adicione uma narração envolvente usando nossa avançada geração de narração para articular claramente seus insights de emprego e melhorar a compreensão do espectador.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Exporte seu vídeo final de insights de emprego, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto para se ajustar perfeitamente às redes sociais, LinkedIn ou páginas de carreira.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias Autênticas de Funcionários

.

Produza depoimentos em vídeo autênticos de funcionários atuais, mostrando a cultura da empresa e o crescimento na carreira para atrair poderosamente candidatos em potencial.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais a partir de texto?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos permitindo que você transforme roteiros diretamente em vídeos envolventes usando capacidades avançadas de Texto para vídeo a partir de roteiro e avatares de IA, funcionando como um poderoso editor de vídeo online. Este Gerador de Vídeo de IA reduz significativamente o tempo tradicional de criação de vídeos.

O HeyGen pode gerar avatares de IA realistas e narrações para meu conteúdo?

Sim, o HeyGen possui avatares de IA realistas e uma robusta geração de narração, permitindo que você crie apresentações em vídeo dinâmicas sem precisar de atores ou estúdios de gravação. Além disso, inclui automaticamente Legendas para maior acessibilidade e alcance.

Quais opções flexíveis de edição e exportação o HeyGen oferece para várias plataformas?

O HeyGen oferece funcionalidades abrangentes de editor de vídeo online, incluindo o crucial redimensionamento de proporção de aspecto para adaptar perfeitamente seus vídeos para plataformas como redes sociais ou LinkedIn. Você pode ajustar e exportar seu conteúdo facilmente para visualização ideal em todos os canais.

O HeyGen oferece recursos para iniciar rapidamente projetos de vídeo?

Com certeza. O HeyGen oferece uma rica seleção de modelos de vídeo e uma extensa Biblioteca de mídia, permitindo que os usuários iniciem e personalizem rapidamente seus projetos de vídeo. Este robusto editor de vídeo online capacita a criação eficiente de conteúdo desde o início.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo