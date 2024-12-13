Produza um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos, destinado a novos contratados em uma empresa de tecnologia, elucidando o fluxo de trabalho complexo de um processo interno de aprovação de projetos. O estilo visual deve ser moderno e limpo, complementado por uma voz amigável e profissional de IA, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma clara.

Gerar Vídeo