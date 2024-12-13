Criador de Vídeos Explicativos de Trabalho: Simplifique a Integração e o Treinamento

Crie facilmente vídeos de treinamento e integração envolventes com avatares de IA realistas, tornando conceitos complexos fáceis de entender.

Produza um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos, destinado a novos contratados em uma empresa de tecnologia, elucidando o fluxo de trabalho complexo de um processo interno de aprovação de projetos. O estilo visual deve ser moderno e limpo, complementado por uma voz amigável e profissional de IA, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma clara.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial em vídeo de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como eles podem criar facilmente vídeos explicativos de produtos envolventes para suas lojas online. Este vídeo deve apresentar um estilo visual energético e utilizar a geração de narração da HeyGen para entregar uma narrativa clara e concisa.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo animado dinâmico de 30 segundos introduzindo um novo recurso de produto SaaS para potenciais clientes. O estilo visual deve ser colorido e dinâmico, apoiado por música de fundo animada e um narrador amigável, aproveitando ao máximo os diversos Modelos e cenas da HeyGen para mostrar o principal benefício do produto.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo profissional de 60 segundos para equipes de marketing, delineando uma nova estratégia inovadora de mídia social e suas etapas de implementação. O estilo visual deve ser elegante e corporativo, com uma voz de IA confiante e autoritária, destacando a eficiência de criar esse tipo de conteúdo usando a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de script da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Trabalho

Transforme facilmente suas descrições de trabalho em vídeos explicativos envolventes com nossa plataforma intuitiva, comunicando claramente funções e atraindo talentos de ponta.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu vídeo explicativo de trabalho escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeos explicativos profissionais ou criando um novo projeto a partir de uma tela em branco. Isso estabelece a base para sua mensagem.
2
Step 2
Crie Seu Script e Gere Narrações
Insira sua descrição de trabalho ou script. Nossa plataforma então utilizará um gerador de voz de IA avançado para converter seu texto em narrações com som natural, perfeitamente sincronizadas com seus visuais.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Visuais
Dê vida ao seu vídeo incorporando avatares de IA realistas que podem apresentar sua explicação de trabalho. Aumente ainda mais o engajamento com visuais atraentes de nossa extensa biblioteca de mídia.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Explicativo
Finalize seus vídeos explicativos adicionando legendas opcionais para acessibilidade, depois exporte sua criação no formato e proporção desejados, pronta para ser compartilhada em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes Rápidos de Visão Geral de Trabalho

.

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes para dar visões gerais concisas de funções de trabalho para comunicação interna ou marketing de recrutamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos explicativos envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos profissionais com facilidade, utilizando avatares de IA e uma interface amigável. Utilize nossa vasta biblioteca de modelos de vídeos explicativos e o editor de arrastar e soltar para dar vida à sua visão com conteúdo criativo e envolvente.

A HeyGen oferece avatares de IA para meus vídeos animados?

Sim, a HeyGen apresenta uma gama diversificada de avatares de IA de alta qualidade que podem narrar seus vídeos animados a partir de um simples script. Combinados com nosso avançado gerador de voz de IA, esses avatares proporcionam apresentações realistas e envolventes para qualquer conteúdo, incluindo vídeos explicativos de trabalho.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador eficiente de vídeos explicativos?

A HeyGen oferece um editor de vídeo abrangente equipado com uma interface de arrastar e soltar e uma rica seleção de modelos de vídeos explicativos. Este processo simplificado permite que você produza vídeos de IA de alta qualidade para marketing, treinamento ou comunicação interna com esforço mínimo.

Posso personalizar meus vídeos animados com a marca na HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen permite que você personalize totalmente seus vídeos animados com os logotipos e cores específicos da sua marca usando controles de marca integrados. Isso garante que cada vídeo explicativo de trabalho ou vídeo de marketing que você criar mantenha uma identidade de marca consistente e profissional.

