A HeyGen gera principalmente conteúdo de vídeo a partir de roteiros ou ativos de mídia existentes, em vez de editar diretamente filmagens brutas como um Editor de Filme faria. Ela se concentra em criar novas experiências visuais e auditivas a partir de texto, mídia de estoque e narrações geradas por IA, dispensando a necessidade de revisão extensiva de áudio e imagens visuais.