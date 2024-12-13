Crie um vídeo técnico envolvente de 1 minuto direcionado a profissionais de RH e recrutadores, demonstrando como usar um gerador de vídeo de descrição de vaga para atrair talentos de ponta. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e envolvente, com uma narração clara explicando o processo, aproveitando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para converter rapidamente descrições de vagas escritas em conteúdo de vídeo dinâmico.

Gerar Vídeo