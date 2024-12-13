Criador de Vídeos de Anúncios de Emprego: Crie Vídeos de Recrutamento Envolventes

Transforme seus roteiros de anúncios de emprego em vídeos publicitários envolventes com facilidade usando texto para vídeo, reduzindo o custo de produção e atraindo candidatos ideais.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos especificamente para profissionais de RH e recrutadores, mostrando como eles podem facilmente criar conteúdo envolvente de 'criador de vídeos de anúncios de emprego'. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando acentos de cores vibrantes, enquanto o áudio deve apresentar uma trilha sonora animada e inspiradora com uma narração clara e concisa. Destaque o processo de criação sem esforço usando os 'Templates & cenas' da HeyGen para atrair rapidamente os melhores talentos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a agências de marketing e marcas D2C, ilustrando o poder da tecnologia de 'Avatar de IA' para vídeos de depoimentos ou introdução de novos papéis na equipe. Empregue um estilo visual amigável e autêntico com animações nítidas e limpas, acompanhadas por uma narração calorosa e convidativa. Demonstre como os 'Avatares de IA' podem transmitir sua mensagem com qualidade consistente e nuances emocionais, reduzindo o custo de produção.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de mídia social envolvente de 60 segundos para profissionais de marketing de performance e equipes criativas, enfatizando como gerar 'anúncios UGC' de alta conversão com facilidade. O estilo visual deve ser energético e relacionável, imitando tendências populares de conteúdo gerado por usuários, acompanhado por música de fundo em alta. Crucialmente, destaque as 'Legendas/legendas automáticas' para garantir o máximo engajamento e acessibilidade em todas as plataformas de mídia social, transformando filmagens brutas em 'vídeos de mídia social' polidos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional conciso de 40 segundos voltado para criadores de conteúdo e gerentes de contratação, mostrando a eficiência da HeyGen como um 'criador de anúncios de vídeo de IA'. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e direto, demonstrando etapas claras e iterações rápidas. Foque em como as capacidades de 'Texto para vídeo a partir de script' permitem que os usuários convertam rapidamente descrições de empregos ou textos de marketing em diversas 'variantes de vídeo' para testes A/B e alcance de um público multilíngue, sem precisar de um grande orçamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios de Emprego

Crie facilmente vídeos de anúncios de emprego atraentes que atraem os melhores talentos. Transforme texto em visuais envolventes com ferramentas baseadas em IA e modelos profissionais.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais projetados para recrutamento. Essas cenas prontas para uso fornecem uma base sólida para seu anúncio de emprego, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Emprego com um Avatar de IA
Insira a descrição do seu emprego e as informações da empresa. Em seguida, selecione ou personalize um Avatar de IA para narrar seu anúncio, dando vida à sua mensagem com um toque humano.
3
Step 3
Aprimore com Legendas
Refine seu vídeo adicionando visuais envolventes, música de fundo e legendas automáticas para acessibilidade. Garanta que sua mensagem seja clara e alcance um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Finalize seu anúncio de emprego e facilmente faça o download e compartilhe-o em várias plataformas. Divulgue seu vídeo profissionalmente elaborado para potenciais candidatos de forma rápida e eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Candidatos com Vídeos de IA

.

Gere vídeos motivacionais que destacam a cultura da sua empresa e o crescimento na carreira, inspirando os melhores candidatos a se candidatarem.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de anúncios de vídeo de IA de alto desempenho?

O criador de anúncios de vídeo de IA da HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios de vídeo atraentes. Basta inserir seu roteiro, escolher entre diversos avatares de IA e aproveitar os modelos de vídeo personalizáveis para produzir conteúdo de alta qualidade e envolvente, projetado para anúncios vencedores.

Posso personalizar os avatares de IA e o conteúdo do vídeo dentro da HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen permite ampla personalização para seus anúncios de vídeo, incluindo a seleção de diversos avatares de IA ou a criação de um avatar personalizado. Você pode facilmente integrar as cores da sua marca, adicionar B-Rolls e editar roteiros para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a mensagem da sua marca.

O que torna a HeyGen ideal para produzir vídeos de mídia social envolventes e anúncios UGC?

A HeyGen oferece uma plataforma poderosa para criar vídeos de mídia social cativantes e anúncios UGC autênticos. Com uma ampla gama de modelos de vídeo, legendas automáticas e diversos atores de IA, você pode rapidamente gerar conteúdo envolvente otimizado para várias plataformas de mídia social, tornando-o perfeito para agências de marketing e criadores de conteúdo.

De que maneiras a HeyGen apoia a criação de conteúdo de vídeo diversificado, como vídeos explicativos e de depoimentos?

A HeyGen capacita os usuários a produzir de forma eficiente diversos conteúdos de vídeo, incluindo vídeos explicativos profissionais e vídeos de depoimentos autênticos. Ao transformar roteiros em cenas dinâmicas com avatares de IA, a HeyGen reduz drasticamente o custo de produção e permite a fácil geração de múltiplas variantes de vídeo, aprimorando seus fluxos de trabalho de conteúdo.

