Crie um guia de solução de problemas conciso de 1 minuto para uma questão comum de suporte de TI, direcionado a usuários finais, adotando um estilo visual limpo e profissional com uma narração clara e calma. Este vídeo deve utilizar efetivamente os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para demonstrar soluções passo a passo, simplificando o fluxo de trabalho do gerador de vídeos de suporte de TI.

