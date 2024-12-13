Gerador de Vídeos de Políticas de TI Torna a Conformidade Simples

Aumente o engajamento no treinamento de políticas e simplifique explicações complexas com vídeos dinâmicos criados usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio de política de 45 segundos para informar todos os funcionários atuais sobre um requisito atualizado de treinamento em conformidade. Este vídeo precisa de um estilo visual profissional e limpo, com um tom claro e autoritário, e se beneficiará do recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir precisão e consistência na mensagem.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de 2 minutos direcionado à equipe do departamento de TI e desenvolvedores, detalhando um novo protocolo de segurança de rede para aumentar o engajamento no treinamento de políticas. O estilo visual deve ser detalhado e técnico, incorporando diagramas claros e transições dinâmicas, apoiado pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de comunicação interna de 1 minuto e 30 segundos para chefes de departamento e gerentes, delineando as novas diretrizes de privacidade de dados. O vídeo deve ter um estilo visual moderno, limpo e tranquilizador, apresentando uma narração calorosa e envolvente gerada por IA através da capacidade de geração de narração da HeyGen, juntamente com nossa marca personalizada.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Intenção

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Políticas de TI

Transforme rapidamente políticas de TI complexas em vídeos explicativos animados envolventes, aumentando a compreensão e a conformidade em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro com Texto-para-Vídeo
Comece inserindo seu roteiro de política de TI. Nossa capacidade avançada de Texto-para-vídeo o preparará para a transformação em um formato de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Personalize
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para narrar sua política. Personalize sua aparência para alinhar com sua marca para o gerador de vídeos de política de TI.
3
Step 3
Adicione Marca e Visuais
Aplique a marca personalizada da sua organização usando os controles de Branding. Incorpore visuais relevantes da biblioteca de mídia para simplificar explicações complexas de políticas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento em Conformidade
Revise e finalize seus vídeos explicativos animados. Use redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo de treinamento em conformidade de alta qualidade para distribuição em plataformas.

Casos de Uso

Simplifique Explicações Complexas de Políticas

Transforme políticas de TI densas em vídeos explicativos animados claros e concisos. Desmistifique regulamentos complexos, tornando-os facilmente compreensíveis para sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de políticas de TI?

A HeyGen atua como um gerador intuitivo de vídeos de políticas de TI, simplificando o processo do roteiro ao vídeo finalizado. Ela simplifica explicações complexas de políticas transformando texto em vídeos explicativos animados envolventes usando tecnologia avançada de Texto-para-vídeo e Modelos & cenas personalizáveis.

Quais recursos técnicos tornam a HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para comunicação corporativa?

A capacidade técnica da HeyGen como criador de vídeos de IA reside em suas robustas capacidades de Texto-para-vídeo, permitindo que os usuários gerem conteúdo profissional a partir de um roteiro. Ela apresenta avatares de IA realistas e opções sofisticadas de narração por IA, facilitando a Geração de Vídeo de Ponta a Ponta sem necessidade de equipamentos ou expertise especializados.

Posso incorporar a marca personalizada nos meus vídeos de treinamento criados com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece total suporte à marca personalizada, permitindo que você integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa em todos os seus vídeos de treinamento. Isso garante consistência e fortalece a identidade da marca em todos os vídeos de comunicação interna e materiais de treinamento em conformidade.

Como os avatares e narrações de IA da HeyGen aumentam o engajamento em vídeos de anúncio de políticas?

Os avatares de IA realistas e as narrações de IA com som natural da HeyGen aumentam significativamente o engajamento no treinamento de políticas, tornando informações complexas mais acessíveis. Eles transformam texto estático em vídeos dinâmicos de anúncio de políticas e vídeos explicativos envolventes, capturando a atenção do público de forma eficaz.

