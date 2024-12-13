Criador de Vídeos de Orientação de TI para Otimizar a Integração de Funcionários

Otimize vídeos de orientação e integração de funcionários instantaneamente usando avatares de IA avançados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento conciso de 60 segundos voltado para a equipe de TI existente, detalhando uma nova atualização de software. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e instrutivo com gravações de tela e sobreposições animadas, complementado por uma entrega de áudio confiante e informativa de um "avatar de IA" gerado no HeyGen, garantindo clareza e engajamento para tópicos complexos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 30 segundos para todos os funcionários, explicando uma nova atualização de política de cibersegurança. Empregue um estilo visual envolvente e direto com gráficos coloridos e texto conciso, acompanhado por música de fundo animada. Melhore a acessibilidade e compreensão utilizando as "Legendas/captions" do HeyGen para garantir que cada detalhe seja facilmente entendido.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo dinâmico de orientação de TI de 50 segundos para novos contratados em potencial, destacando os aspectos inovadores do seu ambiente tecnológico. A apresentação visual deve ser energética e visionária, com uma narrativa motivadora e articulada gerada através do recurso "Texto-para-vídeo a partir de script" do HeyGen, comunicando efetivamente a visão e os valores da empresa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação de TI

Crie rapidamente vídeos de orientação de TI envolventes e informativos para novos contratados, otimizando seu processo de integração com eficiência impulsionada por IA.

1
Step 1
Cole Seu Script
Comece colando seu script de orientação de TI. Nossa poderosa capacidade de texto-para-vídeo a partir de script converte instantaneamente seu conteúdo em cenas editáveis, formando a base para seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Enriqueça seu vídeo de orientação de TI introduzindo um avatar de IA para guiar seus novos contratados. Selecione entre uma variedade diversificada de avatares para entregar seu conteúdo com um toque amigável e profissional usando nosso gerador de vídeo de IA.
3
Step 3
Aplique Branding & Voz
Personalize seu vídeo com a identidade da sua empresa usando controles de branding para logotipos e cores. Você também pode gerar uma narração profissional para garantir uma comunicação clara ao longo da sua orientação de TI.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo de orientação de TI de alta qualidade, pronto para distribuição. Use redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para garantir que seu vídeo de comunicação interna fique perfeito em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos de TI Visualmente

Simplifique informações complexas de orientação de TI em vídeos explicativos claros e fáceis de entender, melhorando a compreensão e a comunicação interna.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração personalizados?

O HeyGen oferece ferramentas extensivas para personalizar vídeos de orientação de funcionários, incluindo controles de branding para logotipos e cores, e uma ampla seleção de templates & cenas. Isso permite que você adapte vídeos de integração envolventes perfeitamente à identidade da sua empresa.

Quais recursos inovadores o HeyGen oferece para um criador de vídeos de orientação de TI?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de script para simplificar a criação de vídeos profissionais de orientação de TI. Você pode facilmente gerar conteúdo dinâmico sem precisar de atores ou configurações de produção complexas.

Posso manter controles de branding consistentes em todos os meus vídeos de treinamento com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite controles de branding abrangentes, permitindo que você aplique o logotipo, cores e fontes da sua empresa de forma consistente em todos os seus vídeos de treinamento e comunicação interna. Isso garante uma presença de marca profissional e unificada.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos diversos e vídeos de treinamento de produtos?

O HeyGen agiliza a produção de diversos conteúdos, desde vídeos explicativos envolventes até vídeos detalhados de treinamento de produtos, usando avatares de IA e funcionalidade fácil de texto-para-vídeo a partir de script. Sua interface intuitiva e templates & cenas prontos para uso aceleram a criação de conteúdo para novos contratados.

