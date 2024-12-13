Gerador de Vídeo de Orientação de TI: Otimize a Integração

Crie facilmente vídeos envolventes para novos contratados e melhore sua experiência de integração usando poderosos avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a gerentes de RH e líderes de equipe, demonstrando como é fácil criar vídeos de integração envolventes usando os Modelos e cenas do HeyGen e diversos avatares de IA, apresentado com um estilo visual animado e música de fundo encorajadora.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento de 90 segundos para funcionários existentes sobre as melhores práticas de segurança de TI, empregando um estilo visual informativo e direto com destaques de texto na tela e ativos relevantes da biblioteca de mídia, completo com narração calma e autoritária e legendas precisas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 30 segundos para especialistas em L&D e treinadores do departamento de TI, mostrando a eficiência de usar um gerador de vídeo de IA para conteúdo de microaprendizagem rápida, caracterizado por um estilo visual dinâmico com cortes rápidos e uma geração de narração energética para destacar os benefícios para a integração de sistemas de gestão de aprendizagem.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Orientação de TI

Otimize a integração de novos contratados com vídeos de orientação de TI envolventes e profissionais criados facilmente usando IA, garantindo um início tranquilo para cada membro da equipe.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos pré-desenhados ou inicie com uma cena em branco. Personalize o layout e a estrutura para atender perfeitamente às suas necessidades de conteúdo de orientação de TI.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro e Gere
Transforme facilmente seu roteiro de orientação de TI escrito em conteúdo de vídeo dinâmico. Basta colar seu texto, e o recurso de Texto-para-vídeo do roteiro o converterá em uma narrativa falada, economizando tempo e esforço.
3
Step 3
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando um avatar de IA realista para apresentar sua orientação de TI. Escolha entre diversas opções para representar a cultura da sua empresa, adicionando um toque profissional e humano ao seu vídeo.
4
Step 4
Gere e Exporte com Legendas
Finalize seu vídeo adicionando legendas automáticas para acessibilidade e clareza. Uma vez completo, gere e exporte seu vídeo de orientação de TI de alta qualidade, pronto para seus novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Acolha Novos Talentos de TI

Entregue mensagens de boas-vindas inspiradoras e conteúdo motivacional para promover uma experiência inicial positiva para novos funcionários de TI.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de orientação de TI?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de IA, permitindo que você crie vídeos de orientação de TI envolventes e otimize a experiência dos novos contratados. Você pode personalizar facilmente os vídeos com avatares de IA e converter texto em vídeo, tornando as informações essenciais claras e memoráveis para os novos contratados.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para treinamento?

O HeyGen é um gerador de vídeo de IA eficaz que simplifica a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade. Aproveite avatares de IA realistas, narrações precisas em IA e modelos personalizáveis, completos com legendas automáticas, para entregar conteúdo de aprendizado consistente e envolvente.

O HeyGen é fácil de personalizar para vários projetos de vídeo?

Sim, o HeyGen é projetado para ser um gerador de vídeo fácil de usar, oferecendo uma ampla gama de modelos personalizáveis e controles de marca. Isso permite que você adapte vídeos explicativos e outros conteúdos às suas necessidades específicas, garantindo consistência de marca e comunicação eficaz.

O HeyGen pode criar vídeos a partir de roteiros de texto de forma eficiente?

Absolutamente, o HeyGen se destaca como uma plataforma de Texto-para-vídeo, permitindo que você transforme roteiros escritos em vídeos profissionais com facilidade. Basta inserir seu texto, e a IA do HeyGen gerará narrações realistas e animará avatares de IA para transmitir sua mensagem de forma eficaz.

