Criador de Vídeos de Integração de TI: Simplifique o Treinamento de Funcionários
Transforme roteiros em vídeos de treinamento envolventes usando nosso poderoso recurso de Texto-para-Vídeo.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo envolvente de 90 segundos para todos os novos funcionários, explicando as principais políticas de segurança de TI usando avatares de AI. O estilo visual deve ser amigável e acessível, incorporando exemplos na tela para simplificar conceitos complexos, com áudio claro e articulado, projetado para tornar os vídeos de integração de funcionários acessíveis e fáceis de entender para um público não técnico.
Produza um vídeo tutorial conciso de 45 segundos voltado para funcionários que precisam aprender um software específico, destacando uma dica ou truque prático. O vídeo precisa ser visualmente claro e conciso, usando segmentos gravados na tela com sobreposições de texto, e deve utilizar a capacidade de Geração de Narração para fornecer áudio instrucional nítido para um conteúdo de treinamento eficaz.
Desenhe um vídeo acolhedor de 60 segundos para todos os novos contratados, fornecendo uma visão geral de alto nível da infraestrutura de TI da empresa e dos canais de suporte. Este vídeo de integração deve ter um estilo visual moderno e inspirador, incorporando gráficos da marca, e deve aproveitar Modelos & cenas para criar rapidamente uma primeira impressão envolvente e profissional para os novos membros da equipe.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Conteúdo de Treinamento.
Desenvolva de forma eficiente inúmeros módulos de treinamento de TI e vídeos de integração, acessíveis a uma força de trabalho global.
Melhore a Eficácia do Treinamento de Funcionários.
Aproveite vídeos impulsionados por AI para melhorar significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento em programas de integração de TI.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes?
O HeyGen permite que você produza rapidamente conteúdo profissional de criação de vídeos de integração de TI usando Apresentadores de AI e modelos de vídeo personalizáveis. Isso reduz significativamente o tempo de produção para criar vídeos de treinamento envolventes para novos funcionários.
Quais capacidades de AI o HeyGen oferece para gerar conteúdo de vídeo a partir de texto?
O HeyGen utiliza tecnologia avançada de criação de vídeos com AI, incluindo um robusto recurso de Texto-para-Vídeo, para transformar seus roteiros em vídeos polidos. Essa capacidade inclui a geração de narrações realistas e a animação de Apresentadores de AI para transmitir sua mensagem de forma eficaz.
O HeyGen permite ampla personalização e branding em seus modelos de vídeo?
Sim, o HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo personalizáveis e controles de branding robustos para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Nosso editor de vídeo intuitivo suporta ajustes fáceis, e recursos como colaboração facilitam a contribuição da equipe para resultados perfeitos.
O HeyGen suporta a criação de vídeos de treinamento e tutoriais multilíngues?
Absolutamente. O HeyGen é projetado para suportar a criação de conteúdo de treinamento multilíngue, tornando-o ideal para forças de trabalho diversificadas. Além disso, você pode integrar gravação de tela para produzir vídeos de demonstração de produtos e tutoriais abrangentes com facilidade.