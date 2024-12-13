Crie um vídeo envolvente de 1 minuto para novos contratados de TI, servindo como uma ferramenta abrangente de criação de vídeos de integração de TI. Este vídeo deve apresentar visualmente os procedimentos essenciais de acesso a software e sistemas com um estilo profissional e informativo, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir a entrega precisa de informações e uma apresentação visual limpa.

Gerar Vídeo