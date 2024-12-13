Gerador de Vídeos de Integração de TI: Otimize o Treinamento de Novos Contratados

Crie vídeos de integração de TI envolventes que reduzem o tempo de treinamento e os chamados de suporte, usando texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma produção sem complicações.

Imagine um vídeo de boas-vindas vibrante de 45 segundos, projetado para novos contratados do departamento de TI, apresentando "personagens animados" alegres e "vídeos de integração envolventes" para introduzir os membros da equipe e os principais valores da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, acompanhado por uma narração animada e profissional gerada usando a geração de Voz do HeyGen, criando uma sensação imediata de pertencimento e entusiasmo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial conciso de 60 segundos para que os membros da equipe atual dominem uma nova ferramenta de TI, aproveitando gravações de tela claras e gráficos ilustrativos da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen. Esta "documentação em vídeo" deve dividir etapas complexas em um formato de fácil compreensão, apresentando um estilo visual direto, narração informativa e legendas precisas para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de comunicação interna direcionado de 30 segundos para equipes multifuncionais, anunciando uma atualização crítica do sistema de TI com "gráficos ricos" e um toque personalizado. Este conteúdo "personalizado" deve utilizar um design visual elegante e profissional, complementado por uma narração confiante e sobreposições de texto personalizadas, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para disseminar rapidamente informações cruciais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de "solução rápida" de 20 segundos para usuários finais, abordando uma dúvida comum de suporte de TI, como "como redefinir a senha", usando uma abordagem amigável e direta. Este exemplo de "gerador de vídeo AI" deve empregar um estilo visual instrucional limpo com animação passo a passo, garantindo visualização ideal em qualquer dispositivo através do recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen, tornando-o uma peça verdadeiramente útil de "vídeos de treinamento".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Integração de TI

Crie vídeos de integração de TI profissionais de forma eficiente com AI. Guie novos contratados através de ferramentas e processos essenciais usando automação inteligente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de integração ou aproveitando roteiros gerados automaticamente por AI para elaborar uma narrativa clara e concisa para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma biblioteca diversificada de modelos e integre elementos envolventes como personagens animados ou avatares AI para representar seus membros da equipe ou funções.
3
Step 3
Personalize o Conteúdo
Personalize seu vídeo com as cores e o logotipo da sua marca, adicione narrações de texto-para-fala e incorpore gravações de tela de software. Personalize facilmente o conteúdo para corresponder às diretrizes específicas da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de integração de TI e exporte-o em vários formatos adequados para suas plataformas preferidas. Compartilhe o conteúdo do vídeo de forma eficiente com novos contratados, garantindo acesso imediato a informações vitais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Complexos de TI

Aprimore a compreensão e reduza as curvas de aprendizado para novos contratados transformando conceitos e procedimentos de TI complexos em documentação em vídeo de fácil compreensão.

Perguntas Frequentes

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração envolventes?

Sim, o HeyGen utiliza seu poderoso gerador de vídeo AI para transformar texto em vídeos de integração dinâmicos e envolventes. Os usuários podem selecionar entre vários modelos e avatares AI, criando vídeos impactantes que otimizam o processo de integração.

Quais opções de personalização estão disponíveis para branding em vídeos de integração do HeyGen?

O HeyGen permite ampla personalização para seus vídeos de integração, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua marca. Escolha entre uma biblioteca de modelos, adicione gráficos ricos e utilize vários recursos criativos para garantir a consistência da marca.

O HeyGen oferece recursos baseados em AI para geração de roteiro e narração?

Sim, o HeyGen possui capacidades avançadas de AI, incluindo texto-para-fala para vozes AI realistas e roteiros gerados automaticamente. Isso simplifica o processo de geração de conteúdo, tornando fácil criar narrações profissionais para seus vídeos de treinamento.

Como o HeyGen apoia a documentação em vídeo e colaboração eficientes?

O HeyGen fornece ferramentas colaborativas e recursos de Captura de Tela e Vídeo para facilitar a documentação em vídeo e a criação de vídeos de treinamento. Esta plataforma robusta garante trabalho em equipe eficiente ao desenvolver conteúdo educacional abrangente.

