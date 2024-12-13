Imagine um vídeo de boas-vindas vibrante de 45 segundos, projetado para novos contratados do departamento de TI, apresentando "personagens animados" alegres e "vídeos de integração envolventes" para introduzir os membros da equipe e os principais valores da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, acompanhado por uma narração animada e profissional gerada usando a geração de Voz do HeyGen, criando uma sensação imediata de pertencimento e entusiasmo.

