Crie um vídeo cativante de 60 segundos para apresentação a investidores, projetado para potenciais investidores em estágio inicial, destacando uma nova solução tecnológica disruptiva. O estilo visual deve ser elegante e futurista, apresentando um avatar de IA que faz uma apresentação clara e confiante contra um fundo animado e limpo, complementado por um recurso de geração de narração profissional para articular ideias complexas com precisão.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos transformando um pitch deck estático em uma narrativa visual envolvente direcionada a Capitalistas de Risco e Investidores Anjo. O estilo visual e de áudio deve ser enérgico e profissional, utilizando diversos Modelos e cenas para transições impactantes e integrando Legendas claras para garantir acessibilidade e retenção de métricas financeiras chave.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de pitch convincente de 30 segundos voltado para fundadores de startups de tecnologia em busca de financiamento rápido, ilustrando como converter facilmente um roteiro bruto em uma apresentação polida. A estética deve ser acelerada, moderna e inspiradora, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente uma narrativa envolvente, apoiada por visuais relevantes do suporte de Biblioteca de Mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo persuasivo de 90 segundos para apresentação de produto a investidores corporativos e parceiros estratégicos, enfatizando a oportunidade de mercado e o ROI. O design visual deve ser polido e corporativo, incorporando visuais de alta qualidade do suporte de Biblioteca de Mídia/estoque para alcançar uma estética profissional semelhante ao uso de modelos de vídeo premium, garantindo visualização ideal em todas as plataformas ao utilizar redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para distribuição diversificada.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Pitch para Investidores

Crie um vídeo de pitch profissional e envolvente sem esforço para cativar potenciais investidores e transmitir claramente sua visão.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando sua mensagem principal. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu pitch deck escrito em conteúdo de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar
Selecione um avatar de IA para representar sua marca ou você mesmo. Melhore sua apresentação com visuais gerados por IA ou faça upload dos seus próprios para ilustrar seus pontos de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Branding
Personalize seu vídeo com kits de branding personalizados, incluindo seu logotipo e cores da marca. Refine cenas usando modelos e cenas para garantir uma aparência profissional e coesa.
4
Step 4
Exporte Seu Pitch
Finalize seu vídeo de pitch e exporte-o no formato de proporção desejado. Seu vídeo cativante está agora pronto para ser compartilhado com potenciais investidores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Pitches Inspiradores para Investidores

Crie vídeos de pitch motivacionais e inspiradores que ressoem profundamente com os investidores, articulando a visão e o potencial de crescimento da sua empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de um vídeo de pitch para investidores?

O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para produzir vídeos de pitch para investidores de forma eficiente. Aproveite nossos diversos modelos de vídeo e avatares de IA para transformar seu pitch deck e roteiro em uma apresentação profissional.

O HeyGen pode melhorar meu pitch deck com avatares de IA?

Sim, o HeyGen permite que você integre avatares de IA realistas em seus vídeos de pitch deck. Esses visuais gerados por IA adicionam um elemento dinâmico e envolvente, ajudando sua mensagem a ressoar fortemente com os investidores.

Quais recursos o HeyGen oferece para conversão de roteiro em vídeo?

O HeyGen capacita você a converter seu roteiro diretamente em um vídeo de pitch de alta qualidade usando a tecnologia de texto-para-vídeo. Você também pode adicionar narração profissional para garantir que sua mensagem seja entregue de forma clara e eficaz.

O HeyGen suporta branding personalizado para vídeos de pitch?

Absolutamente, o HeyGen oferece kits de branding personalizados abrangentes para manter a identidade visual da sua empresa. Você pode aplicar seu logotipo, cores e fontes para garantir uma aparência consistente e profissional em todos os seus vídeos de pitch para investidores.

