Crie um vídeo de pitch para investidores de 90 segundos, projetado para ajudar startups em estágio inicial a garantir financiamento. O vídeo deve adotar um estilo visual nítido, profissional e energético, complementado por uma narração confiante e clara gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen. Foque em uma declaração clara do problema, uma solução única e um forte chamado à ação, mantendo a narrativa concisa e impactante para investidores ocupados.

