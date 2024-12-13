HeyGen atua como um poderoso Criador de Vídeos de Atualização para Investidores, usando IA para simplificar a geração de vídeo de ponta a ponta, do roteiro à saída final. Este criador de vídeos online eficiente reduz o tempo de produção, tornando a criação de vídeos para relações com investidores mais acessível e econômica.