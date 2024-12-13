Produza um vídeo de 45 segundos para aspirantes a criadores de conteúdo de true crime, explorando um caso arquivado fictício usando os Templates e cenas do HeyGen para construir histórias de crime envolventes. O estilo visual deve ser sombrio e documental, apresentando filmagens granuladas e iluminação marcante, complementadas por uma geração de Narração dramática para narrar o mistério em desenvolvimento, trazendo a investigação à vida através de avatares dinâmicos de AI que reencenam momentos-chave.

Gerar Vídeo