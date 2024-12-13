Gerador de Vídeo de Entrevista: Crie Conteúdo Envolvente com IA

Transforme prompts de texto em vídeos de entrevista dinâmicos, aumentando o engajamento e a eficiência com a capacidade de Texto para Vídeo da HeyGen.

Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a profissionais de RH e recrutadores, mostrando como uma plataforma de vídeo de entrevista com IA simplifica o processo de contratação. O estilo visual deve ser profissional e limpo, usando um fundo corporativo, enquanto o áudio apresenta uma narração clara e articulada de IA. Utilize os avatares de IA da HeyGen para representar candidatos a entrevistas, demonstrando suas respostas de forma eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo dinâmico de 'entrevista de rua com IA' de 90 segundos, projetado para pesquisadores de marketing e criadores de conteúdo que buscam conteúdo envolvente. Adote um estilo visual realista de câmera na mão com diversos cenários virtuais de rua e uma trilha sonora moderna e animada. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para produzir rapidamente várias versões de conversas com aparência espontânea.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de perguntas e respostas de 2 minutos voltado para treinadores técnicos e desenvolvedores de software, explorando insights impulsionados por IA para codificação. A apresentação visual deve ser limpa e informativa, com gráficos claros na tela e um ambiente de estúdio profissional, complementado por um tom de áudio autoritário. Empregue as legendas da HeyGen para aumentar a acessibilidade e compreensão de termos técnicos complexos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos para usuários potenciais e proprietários de pequenas empresas, atuando como um FAQ interativo para um produto 'criador de vídeo de entrevista'. A estética visual deve ser moderna e amigável, apresentando transições rápidas e uma paleta de cores vibrante, acompanhada por uma narração animada e encorajadora. Faça uso dos templates e cenas da HeyGen para configurar rapidamente diferentes segmentos de perguntas e respostas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Entrevista

Crie facilmente vídeos de entrevista profissionais com ferramentas impulsionadas por IA, do roteiro à tela, aumentando a eficiência da criação de conteúdo.

1
Step 1
Crie seu roteiro ou escolha um template
Comece escrevendo seu roteiro de entrevista ou selecionando entre **templates e cenas** pré-desenhados para estruturar rapidamente seu conteúdo. Esta etapa inicial ajuda a definir a narrativa e o fluxo visual da sua entrevista, agilizando seu processo criativo.
2
Step 2
Selecione seu entrevistador e entrevistado de IA
Dê vida à sua entrevista escolhendo entre uma biblioteca diversificada de **avatares de IA**. Personalize sua aparência, voz e até gestos para combinar perfeitamente com o tom e estilo da entrevista desejada, criando interações realistas.
3
Step 3
Aprimore seu vídeo com narrações de IA e edições
Gere diálogos com som natural para seus personagens usando a avançada **geração de narração** diretamente do seu roteiro. Aperfeiçoe ainda mais seu vídeo adicionando música de fundo, visuais da biblioteca de mídia e ajustando o tempo para um acabamento profissional.
4
Step 4
Exporte e compartilhe seu vídeo de entrevista envolvente
Uma vez que seu vídeo de entrevista esteja completo, use facilmente o **redimensionamento de proporção e exportações** para prepará-lo para qualquer plataforma. Entregue seu conteúdo de alta qualidade gerado por IA em vários canais para cativar efetivamente seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Entrevistas Dinâmicas com Clientes e Especialistas

Produza vídeos de entrevista atraentes com depoimentos de clientes ou insights de especialistas para construir confiança e destacar conquistas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de entrevistas de rua com IA?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para gerar filmagens realistas de entrevistas de rua usando pessoas de IA personalizáveis e interações sociais dinâmicas. Basta fornecer um prompt de texto ou roteiro, e a poderosa plataforma da HeyGen produz conteúdo envolvente.

Quais ferramentas de edição de vídeo estão disponíveis na HeyGen para refinar entrevistas geradas por IA?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas de edição de vídeo, incluindo opções para cortar clipes, adicionar legendas e ajustar proporções como 9:16 para plataformas de mídia social. Você também pode integrar controles de marca e utilizar nossa extensa biblioteca de mídia para suporte de estoque.

A HeyGen pode produzir narrações de IA e converter prompts de texto em vídeos de entrevista completos?

Absolutamente. O sofisticado recurso de texto para vídeo da HeyGen permite que os usuários transformem roteiros escritos em vídeos de entrevista completos com narrações de IA de som natural. Isso simplifica a criação de conteúdo, facilitando a geração de vídeos de perguntas e respostas ou vídeos de recrutamento de emprego.

Para quais finalidades o gerador de vídeo de entrevista com IA da HeyGen pode ser utilizado?

A plataforma de vídeo de entrevista com IA da HeyGen é altamente versátil, ideal para criar visualizações de pesquisa de marketing atraentes, conteúdo educacional de jornalismo envolvente ou vídeos de recrutamento dinâmicos. Os recrutadores podem até gerar perguntas de entrevista e simular respostas de candidatos para um processo de contratação simplificado.

