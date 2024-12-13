Criador de Vídeos de Treinamento de Entrevista para Contratação Eficiente

Impulsione seu processo de contratação com vídeos de treinamento profissional, gerados facilmente a partir de roteiro.

Crie um vídeo de treinamento profissional de entrevista de 1 minuto voltado para profissionais de RH, mostrando as melhores práticas para avaliação de candidatos. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para construir rapidamente cenários envolventes, apresentando uma narração clara e informativa e sobreposições gráficas limpas para destacar os principais pontos para uma experiência eficaz de criador de vídeos de treinamento de entrevista.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo encorajador de 90 segundos para candidatos a emprego, orientando-os através de perguntas comuns de entrevista com um avatar de IA. Este avatar de IA moderno e amigável, alimentado pela capacidade de avatares de IA do HeyGen, fornecerá conselhos claros com uma voz de IA de apoio, tornando o conteúdo envolvente e fácil de entender para melhorar as habilidades de entrevista em vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos para departamentos de L&D sobre como preparar candidatos para entrevistas virtuais. Este vídeo de treinamento direto e conciso deve empregar um estilo visual formal com texto na tela reforçando dicas críticas, utilizando o recurso de Legendas do HeyGen para clareza e acessibilidade, acompanhado por áudio instrucional nítido para aprimorar o aprendizado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de perguntas e respostas de 2 minutos para recrutadores, demonstrando técnicas eficazes de questionamento. Este vídeo interativo, apresentando diversos cenários de entrevista provenientes da extensa biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, deve manter um tom profissional com visuais dinâmicos e áudio claro, tornando-se um excelente recurso para refinar o processo de contratação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Entrevista

Crie facilmente vídeos de treinamento de entrevista envolventes que preparam candidatos e otimizam seu processo de contratação com a plataforma intuitiva do HeyGen.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de treinamento de entrevista selecionando de uma biblioteca de modelos profissionais e personalizáveis adaptados para vários cenários.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro
Insira suas perguntas de entrevista, melhores práticas ou cenários. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro gerará automaticamente os visuais.
3
Step 3
Personalize com Avatares
Enriqueça seu vídeo com um avatar de IA realista para apresentar o conteúdo, garantindo uma entrega envolvente e profissional para seus treinandos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com geração automática de legendas para acessibilidade e exporte no formato desejado, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Crie rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes com dicas de entrevista ou para promover seus programas de treinamento nas redes sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para criar vídeos com avatares de IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de avatares de IA e funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar texto simples em conteúdo de vídeo dinâmico. Isso permite a Geração de Vídeo de ponta a ponta de vídeos de treinamento de alta qualidade e vídeos de perguntas e respostas.

O HeyGen pode automatizar o processo de legendas e narração para meus vídeos?

Sim, o HeyGen possui geração automática de legendas robusta e narrações de IA avançadas, incluindo Dublagem com 1 Clique. Isso simplifica a criação de vídeos, garantindo acessibilidade e permitindo que os usuários produzam conteúdo profissional sem esforço com o editor de vídeo integrado.

Como o HeyGen pode melhorar a produção de vídeos de treinamento de entrevista?

O HeyGen oferece modelos personalizáveis especificamente projetados para as necessidades de criadores de vídeos de treinamento de entrevista, juntamente com recursos poderosos de edição de vídeo. Isso permite controles de branding e conteúdo personalizado, tornando sua preparação e triagem de candidatos mais eficazes.

O HeyGen suporta geração de vídeo abrangente com mídia de estoque e elementos diversos?

Absolutamente. O HeyGen suporta criação de vídeo abrangente com suas capacidades de Geração de Vídeo de ponta a ponta, permitindo a integração perfeita de mídia de estoque de sua extensa biblioteca. Os usuários também podem incorporar efeitos de IA e outros elementos criativos para produzir visuais envolventes.

