O HeyGen é um poderoso Software de Entrevista em Vídeo que permite transformar roteiros em vídeos envolventes usando capacidades de texto para vídeo e avatares de IA realistas. Ele serve como um versátil Editor de Vídeo, fornecendo todas as ferramentas necessárias para produzir conteúdo de prática de entrevista de alta qualidade de forma rápida e eficiente.