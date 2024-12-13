Gerador de Programas de Estágio: Otimize a Aquisição de Talentos

Construa experiências de estágio personalizadas com automação que economiza tempo, garantindo que você atraia os melhores candidatos usando 'avatares de IA' dinâmicos.

442/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador e dinâmico de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas e médias empresas, enfatizando como um programa personalizado permite atrair os melhores candidatos a estágio. O estilo visual deve apresentar cortes rápidos de projetos de estágio bem-sucedidos e depoimentos entusiasmados, todos apoiados por uma narração amigável e persuasiva. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para dar vida a personagens diversos, representando vários papéis e indústrias.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo e claro de 60 segundos para gerentes de programas, detalhando como implementar experiências de estágio estruturadas com facilidade. O estilo visual deve adotar uma estética de passo a passo, demonstrando a configuração intuitiva, sem necessidade de código, com uma narração calma e autoritária. Garanta acessibilidade utilizando o recurso de Legendas da HeyGen para todo o conteúdo falado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo confiável e seguro de 30 segundos para gerentes de RH, focando no robusto rastreador de programas de estágio e seu compromisso com o Manuseio Seguro de Dados. O estilo visual deve incorporar visualizações de dados profissionais e um tom tranquilizador, com uma narração calma e autoritária. Empregue a geração de Narração da HeyGen para garantir uma experiência de áudio consistente e de alta qualidade em todos os segmentos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Programas de Estágio

Desenhe e implemente programas de estágio abrangentes para atrair talentos de ponta e criar experiências estruturadas, tudo com automação que economiza tempo.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Programa
Comece usando o gerador de programas de estágio para definir detalhes principais como duração do programa e atribuições departamentais, aproveitando a edição e personalização sem esforço para atender às suas necessidades.
2
Step 2
Selecione Experiências Estruturadas
Escolha entre sugestões geradas por IA ou construa funções e tarefas personalizadas, garantindo que cada estagiário obtenha experiências de estágio valiosas e estruturadas, projetadas por nosso assistente inteligente de IA.
3
Step 3
Gere Formulários Essenciais
Gere automaticamente Formulários de Aplicação de Estágio personalizados e documentos necessários com automação que economiza tempo, simplificando seu processo de coleta de candidatos.
4
Step 4
Revise e Finalize Seu Programa
Revise seu programa de estágio abrangente e finalize todos os detalhes, confiante de que todos os dados e configurações estão protegidos com manuseio seguro de dados, ajudando você a atrair os melhores candidatos a estágio.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Treinamento e a Retenção de Estagiários com Conteúdo Impulsionado por IA

.

Melhore a eficácia das experiências de estágio estruturadas entregando materiais de treinamento envolventes e memoráveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen otimiza a criação de vídeos para iniciativas de aquisição de talentos?

A HeyGen utiliza "algoritmos de IA" e "automação que economiza tempo" para transformar roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações. Isso acelera significativamente a produção de conteúdo envolvente, ideal para mostrar seu "programa de estágio" ou atrair talentos de ponta.

Posso personalizar vídeos da HeyGen sem habilidades técnicas extensas?

Com certeza. A HeyGen é projetada para "Edição e Personalização Sem Esforço", permitindo que os usuários personalizem vídeos com branding, avatares diversos e roteiros únicos sem "necessidade de código". Isso permite criar uma apresentação de "programa personalizado" ou guia de aplicação com facilidade.

Quais vantagens a HeyGen oferece para atrair os melhores candidatos a estágio?

Ao gerar conteúdo de vídeo envolvente, a HeyGen ajuda as organizações a criar apresentações dinâmicas e depoimentos que comunicam efetivamente sua cultura e oportunidades. Esses vídeos de alta qualidade podem "atrair os melhores candidatos a estágio" ao fornecer uma introdução moderna e atraente às suas ofertas.

A HeyGen funciona como um gerador de programas de estágio para conteúdo de vídeo envolvente?

Embora a HeyGen não gere o *programa em si*, ela atua como um poderoso "gerador" de conteúdo de vídeo para comunicar efetivamente seu "programa de estágio". Você pode usar a HeyGen para criar um "Gerador de Propostas de Programas de Estágio" em formato de vídeo ou "Formulários de Aplicação de Estágio" visuais para uma experiência de recrutamento abrangente e moderna.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo