Crie um vídeo de anúncio de 45 segundos, em estilo de notícia animada, direcionado a estudantes universitários e jovens profissionais, apresentando um novo e empolgante programa de estágio remunerado. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, com gráficos limpos e uma narração clara e entusiástica gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, funcionando efetivamente como um criador de vídeos de notícias sobre estágios.

Desenvolva um relatório jornalístico envolvente de 60 segundos destacando histórias de sucesso de estagiários, direcionado a potenciais estagiários e ao público em geral. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico com cortes rápidos, utilizando avatares de IA do HeyGen para entregar as notícias, exemplificando como um criador de vídeos de notícias pode criar impacto.
Produza um segmento moderno e informativo de 30 segundos, atuando como um relatório de notícias "um dia na vida" para estudantes considerando estágios, destacando aspectos envolventes de vídeos de estágio. Empregue um estilo visual brilhante e suave com narração gerada por IA, aproveitando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para dar vida à história como um gerador de vídeo de IA.
Desenhe um vídeo de 50 segundos, polido e acessível, em estilo de notícia corporativa, promovendo oportunidades de estágio únicas para orientadores de carreira e estudantes universitários, usando efetivamente modelos de vídeo de notícias. Incorpore elementos de marca e filmagens profissionais de um banco de mídia, garantindo acessibilidade com legendas automáticas geradas pelo HeyGen para alcance máximo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias sobre Estágios

Crie vídeos de notícias sobre estágios envolventes com facilidade. Transforme texto em conteúdo atraente que informa e inspira, pronto para seu público.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de "Modelos e cenas" ou comece com uma tela em branco para criar seu projeto de "criador de vídeos de notícias sobre estágios" de forma eficiente.
2
Step 2
Crie Sua Narrativa
Utilize "Texto para vídeo do roteiro" para transformar seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos e narrações, perfeitos para seu "criador de vídeos de notícias".
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Enriqueça seu vídeo com "avatares de IA" realistas e incorpore facilmente elementos visuais da "biblioteca de mídia" para tornar seu conteúdo envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu "conteúdo de vídeo atraente" e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo um amplo alcance.

Crie Anúncios e Atualizações Rápidas de Estágios

Produza anúncios de vídeo em estilo de notícia profissional para oportunidades de estágio ou atualizações de programas rapidamente usando geração de vídeo por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de notícias envolventes para estágios?

O HeyGen permite que você produza facilmente vídeos de notícias profissionais, perfeitos para destaques de estágios, usando capacidades avançadas de geração de vídeo por IA. Com modelos de vídeo de notícias personalizáveis e avatares de IA realistas, você pode rapidamente transformar texto em conteúdo de vídeo atraente.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para agilizar a produção de vídeos?

O HeyGen fornece recursos poderosos de IA, como conversão de texto para vídeo e uma seleção diversificada de avatares de IA para animar seu roteiro. Você também pode utilizar controles de marca para manter uma aparência profissional consistente em todo o seu conteúdo de vídeo.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de estágio profissionais para redes sociais?

Com certeza! O HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo de notícias e ferramentas de edição fáceis de usar, permitindo que você crie vídeos de estágio profissionais perfeitos para compartilhar em plataformas de redes sociais. Produza conteúdo de vídeo de alta qualidade e envolvente de forma rápida e eficaz.

O HeyGen inclui um gerador de legendas automáticas e uma biblioteca de mídia?

Sim, o HeyGen possui um gerador de legendas automáticas integrado para garantir acessibilidade e engajamento para seus espectadores. Além disso, uma biblioteca de mídia abrangente está disponível para enriquecer seus vídeos de estágio com recursos visuais ricos, tudo dentro do editor de vídeo intuitivo.

