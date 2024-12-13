Crie um vídeo de anúncio de 45 segundos, em estilo de notícia animada, direcionado a estudantes universitários e jovens profissionais, apresentando um novo e empolgante programa de estágio remunerado. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, com gráficos limpos e uma narração clara e entusiástica gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, funcionando efetivamente como um criador de vídeos de notícias sobre estágios.

Gerar Vídeo