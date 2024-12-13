Crie um vídeo de relatório de internet envolvente de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, analisando uma tendência recente online. Utilize os recursos de texto para vídeo e geração de narração do HeyGen para entregar um relatório visual profissional e orientado por dados, com um estilo de áudio animado e informativo que destaca rapidamente as principais percepções para estratégias eficazes de marketing em vídeo.

