Imagine um vídeo explicativo animado de 60 segundos, projetado para equipes de RH e L&D responsáveis pela integração de funcionários em um contexto internacional. O estilo visual deve ser brilhante e acolhedor, apresentando avatares de IA diversos que introduzem políticas-chave da empresa e pontos culturais. O áudio utilizará geração de narração cristalina, localizada para vários idiomas, garantindo que cada novo contratado se sinta incluído e compreenda informações vitais, transformando efetivamente a experiência tradicional de criação de vídeos de treinamento internacional.

Gerar Vídeo