Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento com programas de treinamento escaláveis, criando facilmente vídeos profissionais usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 45 segundos para funcionários existentes, visando melhorar a retenção de conhecimento sobre um novo recurso de software. Este vídeo deve adotar um estilo visual vibrante e moderno, com música de fundo animada e uma narração clara e entusiástica. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar a narração a partir de um roteiro preparado, garantindo precisão e consistência.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 30 segundos para todos os funcionários, celebrando as conquistas recentes da equipe e reforçando uma cultura de trabalho positiva. O vídeo deve ter uma estética visual brilhante e amigável, com um tom encorajador e música de fundo leve opcional. Empregue os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um conteúdo visualmente atraente que ressoe com toda a força de trabalho.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 90 segundos explicando uma nova política complexa da empresa como parte de um programa de treinamento escalável para vários departamentos. O estilo visual e de áudio deve ser instrucional e claro, priorizando a fácil compreensão com visuais diretos e uma voz neutra e autoritária. Integre o recurso de Legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores, especialmente em ambientes de trabalho diversos.
Como funciona uma academia de vídeos internos para funcionários

Capacite sua força de trabalho com uma biblioteca de vídeos centralizada e envolvente para todos os treinamentos, integrações e comunicações internas, promovendo a retenção de conhecimento e uma cultura de trabalho forte.

1
Step 1
Crie Conteúdo de Treinamento Envolvente
Transforme seus roteiros escritos em vídeos de treinamento dinâmicos usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, entregando objetivos de aprendizado claros de forma eficiente.
2
Step 2
Projete com Consistência de Marca
Garanta que seus vídeos de treinamento de funcionários estejam alinhados com a identidade da sua empresa utilizando os controles de marca da HeyGen para aplicar seu logotipo e cores em todo o conteúdo.
3
Step 3
Adicione Acessibilidade e Engajamento
Aumente a retenção de conhecimento e alcance todos os funcionários adicionando facilmente legendas precisas e narrações em vários idiomas aos seus vídeos.
4
Step 4
Lance Sua Academia de Vídeos Internos
Exporte seus vídeos finalizados em várias proporções de aspecto e integre-os perfeitamente em sua academia de vídeos internos, criando um programa de treinamento escalável para aprendizado sob demanda.

Fortaleça as Comunicações Internas e a Cultura

Produza vídeos de comunicação interna inspiradores para fomentar uma cultura de trabalho positiva e reforçar as mensagens de liderança.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento corporativo envolventes?

A HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de treinamento corporativo altamente envolventes usando avatares de IA realistas e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso garante uma experiência de aprendizado consistente e cativante, aumentando a retenção de conhecimento entre os funcionários.

Quais recursos a HeyGen oferece para construir uma academia de vídeos internos para funcionários?

Para construir uma academia de vídeos internos para funcionários, a HeyGen oferece recursos robustos como modelos personalizáveis, controles de marca fortes e suporte multilíngue. Isso permite que as empresas produzam eficientemente uma ampla gama de vídeos de treinamento de funcionários e programas de treinamento escaláveis.

A HeyGen pode ajudar na geração rápida de vídeos de integração e comunicação interna?

Absolutamente, a HeyGen simplifica a criação de vídeos essenciais de integração e comunicação interna por meio de suas capacidades eficientes de geração de texto-para-vídeo e narração. Os usuários podem facilmente adicionar legendas e produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente, melhorando a eficiência geral da comunicação.

Como a HeyGen apoia o engajamento e a acessibilidade dos funcionários em vídeos de treinamento?

A HeyGen aumenta o engajamento dos funcionários em vídeos de treinamento oferecendo avatares de IA dinâmicos e garantindo acessibilidade com legendas automáticas. Sua capacidade de ajustar facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas garante que o conteúdo seja sempre digerível e ajuda a fomentar uma cultura de trabalho positiva.

