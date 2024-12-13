Criador de Vídeos de Atualização Interna: Criação de Vídeos com IA Fácil

Crie vídeos de comunicação interna impressionantes usando avatares de IA para atualizações de equipe envolventes sem esforço.

Crie um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para chefes de departamento e gerentes de projeto, destacando os objetivos críticos do terceiro trimestre e os principais indicadores de desempenho. O estilo visual deve ser profissional e conciso, com uma narração clara e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para transmitir a mensagem, garantindo uma apresentação consistente e envolvente da sua estratégia de criação de vídeos com IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de atualização de notícias de 45 segundos para todos os funcionários da empresa, mostrando marcos recentes da empresa e eventos futuros. O áudio deve ser animado, com uma trilha de fundo envolvente, complementado por texto na tela e visuais vibrantes. Aproveite os modelos e cenas da HeyGen para uma produção rápida e adicione legendas para melhorar a acessibilidade, tornando-o um excelente criador de vídeos de atualização interna.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de treinamento de 90 segundos projetado para novos contratados, detalhando os procedimentos essenciais de integração de software. O estilo visual deve ser claro e passo a passo, com uma voz calma e instrutiva. Use a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar a narração de forma eficiente e integre visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar cada etapa de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de comunicação de equipe de 30 segundos para equipes multifuncionais, anunciando uma nova iniciativa de colaboração. O objetivo é um estilo visual amigável e encorajador, com gráficos limpos e modernos e uma trilha de áudio energética. Garanta que o vídeo seja facilmente compartilhável em várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, tornando-o um criador de vídeos versátil para anúncios rápidos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização Interna

Simplifique suas comunicações internas e mantenha sua equipe informada com atualizações de vídeo envolventes e profissionais, criadas sem esforço em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando sua mensagem de atualização interna. Nossa plataforma utiliza "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico, facilitando a produção de "vídeos de comunicação interna" claros.
2
Step 2
Aplique Seus Elementos de Marca
Garanta que suas atualizações sejam consistentes com a identidade da sua empresa. Utilize os "Controles de branding (logotipo, cores)" para integrar perfeitamente os elementos visuais da sua marca, reforçando o reconhecimento e o profissionalismo para todos os "vídeos de atualização interna".
3
Step 3
Selecione Seu Apresentador
Dê vida à sua mensagem com um apresentador virtual. Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para transmitir sua atualização, adicionando um toque humano sem precisar de uma equipe de filmagem ou estúdio.
4
Step 4
Exporte Sua Atualização de Notícias
Finalize seu vídeo e prepare-o para compartilhamento. Use "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para otimizar seus "vídeos de atualização de notícias" para várias plataformas, garantindo que eles fiquem ótimos onde quer que sua equipe os assista.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Forneça Atualizações de Equipe e Notícias Envolventes

.

Mantenha sua equipe informada e motivada com comunicações internas envolventes, atualizações de notícias e mensagens de vídeo inspiradoras.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna usando IA?

A HeyGen utiliza a avançada "criação de vídeos com IA" para transformar roteiros em "vídeos de comunicação interna" profissionais. Os usuários podem selecionar entre diversos "avatares de IA" e utilizar a funcionalidade de "texto para vídeo" para gerar rapidamente atualizações envolventes sem edição complexa.

Quais recursos tornam a HeyGen um eficiente criador de vídeos de atualização interna?

Como um "criador de vídeos de atualização interna" intuitivo, a HeyGen oferece uma ampla gama de "modelos" personalizáveis para iniciar seus projetos. Suas capacidades integradas de "geração de narração" e síntese rápida de vídeo permitem que as equipes produzam vídeos de alta qualidade rapidamente.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em vídeos de atualização de notícias?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles robustos de "branding", permitindo que você incorpore os logotipos, cores e fontes da sua empresa em todos os seus "vídeos de atualização de notícias". Isso garante que cada criação com IA esteja perfeitamente alinhada com a identidade corporativa.

Como a HeyGen apoia vários tipos de comunicação de equipe, como vídeos de integração ou treinamento?

A HeyGen é um "criador de vídeos" versátil projetado para apoiar diversas necessidades de "comunicação de equipe", desde "vídeos de integração" dinâmicos até "comunicações internas de treinamento" abrangentes. Sua interface amigável e conjunto de recursos ricos a tornam ideal para qualquer necessidade de vídeo interno.

