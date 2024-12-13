Crie um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para chefes de departamento e gerentes de projeto, destacando os objetivos críticos do terceiro trimestre e os principais indicadores de desempenho. O estilo visual deve ser profissional e conciso, com uma narração clara e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para transmitir a mensagem, garantindo uma apresentação consistente e envolvente da sua estratégia de criação de vídeos com IA.

Gerar Vídeo