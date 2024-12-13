Gerador de Vídeos de Atualização Interna: Otimize a Comunicação da Equipe

Entregue um fluxo de informações mais rápido e comunicação escalável em toda a sua organização transformando texto em vídeos envolventes com geração de narração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a todos os funcionários, especialmente equipes remotas, sobre uma mudança iminente na política de segurança de TI. O estilo visual deve ser envolvente e informativo, usando gráficos profissionais e suporte de mídia de banco de imagens para ilustrar conceitos-chave, acompanhado por uma narração amigável, mas autoritária, gerada pela HeyGen. Esta peça de comunicação interna deve aproveitar os modelos e cenas da HeyGen para um sentimento consistente com a marca, tornando o processo de produção de vídeo seguro e direto.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos especificamente para novos contratados durante a integração de funcionários, demonstrando como navegar em uma ferramenta interna essencial. A apresentação visual deve ser clara e passo a passo, apresentando um avatar de IA como apresentador virtual, entregando instruções com uma narração útil. Garanta que os vídeos de treinamento sejam envolventes e acessíveis, otimizados para várias plataformas de visualização usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, com legendas abrangentes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de atualização semanal de progresso de projeto de 1 minuto para gerentes de projeto e líderes de equipe. O estilo visual precisa ser dinâmico e rico em dados, utilizando gráficos e painéis de projeto, aprimorados pelos modelos e cenas da HeyGen e suporte relevante de mídia de banco de imagens. Este gerador de vídeo de atualização interna deve usar texto para vídeo a partir de roteiro para transmitir de forma eficiente marcos críticos do projeto, garantindo um fluxo de informações mais rápido através de uma narração concisa e energética.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização Interna

Crie facilmente vídeos de atualização interna envolventes em minutos, transformando suas comunicações de equipe com criação de vídeo impulsionada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole ou digite facilmente sua mensagem na plataforma. Nosso recurso de "texto para vídeo a partir de roteiro" converterá seu texto em fala com som natural para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador e Estilo
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para entregar sua mensagem e escolha um modelo de vídeo para combinar instantaneamente com a estética da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Melhorias Profissionais
Aumente o engajamento e a acessibilidade gerando automaticamente "legendas" para seu vídeo. Personalize ainda mais com sua marca, música de fundo e mídia de banco de imagens da nossa biblioteca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu conteúdo de vídeo envolvente esteja pronto, exporte-o no formato de proporção desejado. Sua atualização interna está agora pronta para ser compartilhada em todos os seus canais de comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Anúncios Impactantes da Empresa

Comunique mensagens de liderança, atualizações da empresa e mudanças de política de forma eficaz com vídeos envolventes e profissionais que ressoam com os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen otimiza a criação de vídeos de atualização interna?

A HeyGen, como uma plataforma de vídeo avançada de IA, capacita equipes a gerar vídeos profissionais de atualização interna diretamente a partir de texto. Sua poderosa automação impulsionada por IA converte seus roteiros em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e cenas dinâmicas, otimizando significativamente suas comunicações internas.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo interno?

Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que todos os seus vídeos internos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode personalizar avatares de IA, aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo e incorporar seu logotipo e cores para criar vídeos consistentemente alinhados à marca para todos os canais internos.

Quais recursos a HeyGen oferece para tornar os vídeos internos acessíveis a todos os funcionários?

A HeyGen melhora a acessibilidade para equipes remotas e forças de trabalho diversas através de legendas automáticas e recursos robustos de localização. Essas capacidades garantem que todos os funcionários possam consumir e entender facilmente suas comunicações internas, promovendo um fluxo de informações escalável e inclusivo.

A HeyGen é uma plataforma segura para produzir anúncios sensíveis da empresa e vídeos de treinamento?

A HeyGen prioriza a produção segura de vídeos para todo o seu conteúdo interno, incluindo anúncios sensíveis da empresa e vídeos de treinamento essenciais. Nossa plataforma é projetada para fornecer um ambiente seguro e controlado para criar e distribuir vídeos profissionais, garantindo que seus dados permaneçam protegidos.

