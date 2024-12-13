gerador de atualizações internas para Comunicações Simplificadas

Aumente o engajamento dos funcionários e economize tempo gerando anúncios profissionais usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de 45 segundos para todos os funcionários, servindo como um gerador de atualizações internas da empresa, anunciando as conquistas trimestrais mais recentes e os objetivos estratégicos futuros. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com sobreposições de texto dinâmicas e um tom de áudio confiante e inspirador. Utilize os avatares de AI da HeyGen para transmitir mensagens-chave, garantindo comunicações consistentes em todos os departamentos e promovendo um senso de sucesso compartilhado.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 30 segundos especificamente para o departamento de marketing, fornecendo atualizações internas rápidas sobre o lançamento da nova campanha. O estilo visual deve ser energético e moderno, incorporando cores vibrantes e música de fundo animada para aumentar o engajamento dos funcionários. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente atualizações escritas em conteúdo visual envolvente, garantindo que todos estejam informados e motivados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos para gerentes e líderes de equipe, utilizando um Gerador de Anúncios de AI para introduzir as mudanças de política do terceiro trimestre. O estilo visual deve ser claro e autoritário, com gráficos profissionais e uma narração calma e informativa para garantir o alinhamento organizacional. Empregue os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma apresentação polida que comunique efetivamente informações e diretrizes críticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma transmissão de vídeo de 30 segundos para todos os funcionários, compartilhando mensagens motivadoras para os funcionários após a conclusão bem-sucedida de um projeto. O estilo visual deve ser caloroso e celebrativo, incorporando animações sutis e música alegre e leve para transmitir apreço. Este anúncio que economiza tempo pode ser rapidamente gerado usando o recurso de Geração de Narração da HeyGen, adicionando um toque pessoal sem filmagens extensas.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Atualizações Internas

Crie facilmente atualizações internas envolventes e profissionais que impulsionam o engajamento dos funcionários e o alinhamento organizacional com nosso gerador impulsionado por AI e ferramentas de design intuitivas.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de Modelos de Anúncios profissionalmente projetados para transmitir rapidamente atualizações internas críticas, garantindo um ponto de partida consistente para todas as suas comunicações da empresa.
2
Step 2
Personalize com AI
Enriqueça sua mensagem adicionando elementos dinâmicos. Aproveite os avatares de AI da HeyGen ou Texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida às suas atualizações internas, tornando-as mais envolventes para os funcionários.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Mantenha uma identidade de marca coesa em todas as mensagens para os funcionários. Aplique facilmente seu Kit de Marca usando controles de Branding (logotipo, cores) para garantir que cada anúncio seja instantaneamente reconhecível e profissional.
4
Step 4
Gere e Distribua
Finalize seu anúncio interno e gere anúncios profissionais prontos para distribuição. Este processo simplificado garante que suas mensagens sejam claras, impactantes e promovam um maior engajamento dos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Mensagens Inspiradoras para Funcionários

Gere mensagens motivacionais e atualizações de liderança com avatares de AI para promover uma cultura empresarial forte e alinhamento organizacional dentro da equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar atualizações internas e comunicações da empresa?

O HeyGen atua como um Gerador de Comunicação Interna de AI intuitivo, permitindo que você produza rapidamente atualizações internas envolventes. Usando avatares de AI e texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode entregar mensagens importantes para os funcionários de forma eficiente, promovendo um melhor alinhamento organizacional.

O que torna o HeyGen um Gerador de Anúncios de AI eficaz para anúncios profissionais?

O Gerador de Anúncios de AI da HeyGen oferece uma plataforma poderosa para gerar anúncios profissionais com facilidade. Seu editor de arrastar e soltar, modelos ricos de anúncios e recursos de Kit de Marca permitem que você personalize o design e garanta que seus anúncios de produtos reflitam a identidade da sua marca.

Como o HeyGen melhora o engajamento dos funcionários por meio de mensagens impulsionadas por AI?

O HeyGen aumenta significativamente o engajamento dos funcionários ao transformar roteiros simples em mensagens de vídeo envolventes. Os avatares de AI da plataforma e as capacidades de texto-para-vídeo garantem que as comunicações internas sejam dinâmicas e mais impactantes, tornando as mensagens para os funcionários mais memoráveis e economizando tempo para os criadores.

Posso personalizar o design e a marca dos meus anúncios usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles extensivos de branding, incluindo a capacidade de incorporar seu logotipo e cores da marca através do Kit de Marca. Isso permite que você personalize totalmente o design de suas atualizações internas e anúncios de produtos, garantindo uma aparência consistente e profissional em todas as comunicações da empresa.

