gerador de atualizações internas para Comunicações Simplificadas
Aumente o engajamento dos funcionários e economize tempo gerando anúncios profissionais usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de 30 segundos especificamente para o departamento de marketing, fornecendo atualizações internas rápidas sobre o lançamento da nova campanha. O estilo visual deve ser energético e moderno, incorporando cores vibrantes e música de fundo animada para aumentar o engajamento dos funcionários. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente atualizações escritas em conteúdo visual envolvente, garantindo que todos estejam informados e motivados.
Produza um vídeo de 60 segundos para gerentes e líderes de equipe, utilizando um Gerador de Anúncios de AI para introduzir as mudanças de política do terceiro trimestre. O estilo visual deve ser claro e autoritário, com gráficos profissionais e uma narração calma e informativa para garantir o alinhamento organizacional. Empregue os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma apresentação polida que comunique efetivamente informações e diretrizes críticas.
Desenhe uma transmissão de vídeo de 30 segundos para todos os funcionários, compartilhando mensagens motivadoras para os funcionários após a conclusão bem-sucedida de um projeto. O estilo visual deve ser caloroso e celebrativo, incorporando animações sutis e música alegre e leve para transmitir apreço. Este anúncio que economiza tempo pode ser rapidamente gerado usando o recurso de Geração de Narração da HeyGen, adicionando um toque pessoal sem filmagens extensas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore o Treinamento Interno e a Integração.
Aumente o engajamento e a retenção dos funcionários convertendo materiais complexos de treinamento interno e processos de integração em vídeos dinâmicos de AI.
Crie Anúncios Internos Profissionais.
Produza rapidamente anúncios de vídeo de AI polidos para comunicações da empresa, atualizações de produtos e notícias internas importantes, economizando tempo significativo.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar atualizações internas e comunicações da empresa?
O HeyGen atua como um Gerador de Comunicação Interna de AI intuitivo, permitindo que você produza rapidamente atualizações internas envolventes. Usando avatares de AI e texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode entregar mensagens importantes para os funcionários de forma eficiente, promovendo um melhor alinhamento organizacional.
O que torna o HeyGen um Gerador de Anúncios de AI eficaz para anúncios profissionais?
O Gerador de Anúncios de AI da HeyGen oferece uma plataforma poderosa para gerar anúncios profissionais com facilidade. Seu editor de arrastar e soltar, modelos ricos de anúncios e recursos de Kit de Marca permitem que você personalize o design e garanta que seus anúncios de produtos reflitam a identidade da sua marca.
Como o HeyGen melhora o engajamento dos funcionários por meio de mensagens impulsionadas por AI?
O HeyGen aumenta significativamente o engajamento dos funcionários ao transformar roteiros simples em mensagens de vídeo envolventes. Os avatares de AI da plataforma e as capacidades de texto-para-vídeo garantem que as comunicações internas sejam dinâmicas e mais impactantes, tornando as mensagens para os funcionários mais memoráveis e economizando tempo para os criadores.
Posso personalizar o design e a marca dos meus anúncios usando o HeyGen?
Absolutamente. O HeyGen oferece controles extensivos de branding, incluindo a capacidade de incorporar seu logotipo e cores da marca através do Kit de Marca. Isso permite que você personalize totalmente o design de suas atualizações internas e anúncios de produtos, garantindo uma aparência consistente e profissional em todas as comunicações da empresa.