A Plataforma Definitiva de Vídeos de Treinamento Interno
Aprimore o treinamento de funcionários e a retenção de conhecimento com cursos de vídeo personalizáveis e avatares de IA impressionantes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um tutorial interativo de 2 minutos para treinadores de software e equipes de suporte técnico, demonstrando recursos complexos do novo software de treinamento em vídeo. Incorpore legendas para acessibilidade e utilize Texto-para-vídeo a partir do roteiro para explicar cada etapa com um estilo visual moderno e nítido e um tom útil.
Crie uma atualização de 1 minuto para seu centro de conhecimento online, direcionada a criadores de conteúdo e administradores de base de conhecimento, para melhorar a retenção de conhecimento. Use Texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter rapidamente artigos em um vídeo informativo e conciso, aplicando Modelos profissionais e cenas para um estilo de transição visualmente atraente e suave.
Crie um vídeo de 45 segundos, amigável para dispositivos móveis, para equipes de marketing ou treinadores de força de trabalho remota, apresentando dicas rápidas sobre como usar sua plataforma interna de vídeos de treinamento. Garanta a visualização ideal em qualquer dispositivo com redimensionamento de proporção e exportações, e enriqueça o conteúdo com visuais da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentado com um estilo visual dinâmico e uma narração amigável e animada.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Cursos de Treinamento Interno Escaláveis.
Capacite sua equipe para desenvolver rapidamente cursos de treinamento digital abrangentes para o aprendizado e desenvolvimento de funcionários em larga escala.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento de Funcionários.
Aproveite a IA para criar treinamentos em vídeo dinâmicos que aumentam a participação dos funcionários e garantem uma melhor recordação do conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento interno?
O HeyGen transforma roteiros em vídeos de treinamento interno profissionais de forma fácil, usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Esta poderosa ferramenta de criação de vídeos permite desenvolver rapidamente conteúdos envolventes para o treinamento de funcionários sem ferramentas de edição complexas.
Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de treinamento de funcionários?
O HeyGen fornece recursos avançados de aprimoramento de IA, incluindo geração de narração contínua e legendagem e transcrição automáticas para acessibilidade. Essas ferramentas técnicas garantem que seus vídeos de treinamento de funcionários sejam profissionais e alcancem um público mais amplo, otimizando a retenção de conhecimento.
O HeyGen pode ajudar com branding personalizado e edição de vídeo para plataformas de e-learning?
Com certeza, o HeyGen permite controles robustos de branding personalizado, permitindo integrar seu logotipo e cores da marca diretamente no seu conteúdo de e-learning. Sua interface intuitiva também suporta edição de vídeo eficiente e oferece modelos para agilizar o desenvolvimento de cursos de treinamento digital personalizáveis.
O HeyGen fornece ferramentas para desenvolver rapidamente conteúdo de software de treinamento em vídeo?
Sim, o HeyGen oferece uma plataforma simplificada para desenvolvimento rápido de conteúdo, ideal para criar materiais abrangentes de software de treinamento em vídeo e tutoriais interativos. Os usuários podem aproveitar modelos pré-construídos e uma vasta biblioteca de mídia para produzir eficientemente recursos de integração e sistema de gerenciamento de aprendizagem de alta qualidade.