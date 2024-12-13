A Plataforma Definitiva de Vídeos de Treinamento Interno

Aprimore o treinamento de funcionários e a retenção de conhecimento com cursos de vídeo personalizáveis e avatares de IA impressionantes.

369/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial interativo de 2 minutos para treinadores de software e equipes de suporte técnico, demonstrando recursos complexos do novo software de treinamento em vídeo. Incorpore legendas para acessibilidade e utilize Texto-para-vídeo a partir do roteiro para explicar cada etapa com um estilo visual moderno e nítido e um tom útil.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma atualização de 1 minuto para seu centro de conhecimento online, direcionada a criadores de conteúdo e administradores de base de conhecimento, para melhorar a retenção de conhecimento. Use Texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter rapidamente artigos em um vídeo informativo e conciso, aplicando Modelos profissionais e cenas para um estilo de transição visualmente atraente e suave.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 45 segundos, amigável para dispositivos móveis, para equipes de marketing ou treinadores de força de trabalho remota, apresentando dicas rápidas sobre como usar sua plataforma interna de vídeos de treinamento. Garanta a visualização ideal em qualquer dispositivo com redimensionamento de proporção e exportações, e enriqueça o conteúdo com visuais da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentado com um estilo visual dinâmico e uma narração amigável e animada.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Plataforma de Vídeos de Treinamento Interno

Simplifique a integração de funcionários e o compartilhamento de conhecimento com uma robusta plataforma de vídeos de treinamento interno, garantindo aprendizado eficiente e melhor retenção de conhecimento.

1
Step 1
Crie Conteúdo Envolvente
Utilize ferramentas poderosas para gerar vídeos de treinamento interno de alta qualidade, incorporando avatares de IA do HeyGen para dar vida aos seus roteiros com apresentadores dinâmicos.
2
Step 2
Adicione Melhorias Profissionais
Refine seus vídeos adicionando elementos essenciais. Gere facilmente legendas para melhorar a acessibilidade e a compreensão para todos os funcionários.
3
Step 3
Aplique Branding Consistente
Garanta a consistência da marca em todos os materiais de treinamento. Use controles de branding para integrar o logotipo e as cores da sua empresa de forma harmoniosa nos seus vídeos e na interface da plataforma.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Segurança
Prepare seus vídeos de treinamento concluídos para distribuição. Exporte seu conteúdo em vários formatos e proporções, depois compartilhe-o com segurança com sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Internos Complexos para Melhor Compreensão

.

Use vídeos de IA para desmembrar assuntos complexos em conteúdos digestíveis, tornando o treinamento interno mais acessível e eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento interno?

O HeyGen transforma roteiros em vídeos de treinamento interno profissionais de forma fácil, usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Esta poderosa ferramenta de criação de vídeos permite desenvolver rapidamente conteúdos envolventes para o treinamento de funcionários sem ferramentas de edição complexas.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de treinamento de funcionários?

O HeyGen fornece recursos avançados de aprimoramento de IA, incluindo geração de narração contínua e legendagem e transcrição automáticas para acessibilidade. Essas ferramentas técnicas garantem que seus vídeos de treinamento de funcionários sejam profissionais e alcancem um público mais amplo, otimizando a retenção de conhecimento.

O HeyGen pode ajudar com branding personalizado e edição de vídeo para plataformas de e-learning?

Com certeza, o HeyGen permite controles robustos de branding personalizado, permitindo integrar seu logotipo e cores da marca diretamente no seu conteúdo de e-learning. Sua interface intuitiva também suporta edição de vídeo eficiente e oferece modelos para agilizar o desenvolvimento de cursos de treinamento digital personalizáveis.

O HeyGen fornece ferramentas para desenvolver rapidamente conteúdo de software de treinamento em vídeo?

Sim, o HeyGen oferece uma plataforma simplificada para desenvolvimento rápido de conteúdo, ideal para criar materiais abrangentes de software de treinamento em vídeo e tutoriais interativos. Os usuários podem aproveitar modelos pré-construídos e uma vasta biblioteca de mídia para produzir eficientemente recursos de integração e sistema de gerenciamento de aprendizagem de alta qualidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo