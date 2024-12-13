Gerador de Treinamento Interno: Crie Cursos Personalizados Rápido

Construa treinamentos adaptados à empresa rapidamente com nossa ferramenta de criação de cursos impulsionada por IA, transformando roteiros em vídeos envolventes.

Imagine criar treinamentos de integração envolventes com um gerador de treinamento interno, transformando instruções complexas em conteúdo cativante para novos contratados. Este vídeo de 45 segundos, direcionado a Gerentes de RH e Especialistas em L&D, deve apresentar um estilo visual moderno e limpo com gráficos animados e uma narração profissional e animada, destacando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen e os diversos avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desbloqueie o poder de soluções de construtor de cursos totalmente personalizáveis que se alinham perfeitamente com as necessidades de treinamento adaptadas à sua empresa, garantindo que cada funcionário receba uma educação relevante e impactante. Este vídeo de 60 segundos, projetado para Líderes Empresariais e Coordenadores de Treinamento, precisa de um estilo visual profissional e elegante, mostrando diversos ambientes de escritório, uma narração autoritária com música de fundo inspiradora, e deve enfatizar os Modelos e cenas versáteis do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 2
Simplifique a criação de materiais de treinamento essenciais e eleve suas iniciativas de e-learning, tornando a transferência de conhecimento mais rápida e eficaz do que nunca. Este vídeo de 30 segundos, voltado para Pequenos Empresários e Líderes de Equipe, requer um estilo visual dinâmico e acelerado com cortes rápidos demonstrando vários cenários de treinamento, uma narração energética e clara gerada pelo recurso de geração de narração do HeyGen, complementada por Legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 3
Entre no futuro da aprendizagem com uma ferramenta de criação de cursos impulsionada por IA que revoluciona a forma como você desenvolve módulos de construção de habilidades, tornando o conteúdo avançado acessível e adaptável. Este vídeo de 75 segundos, direcionado a Inovadores em L&D e Empresas voltadas para a tecnologia, deve adotar um estilo visual futurista e inspirado em tecnologia, retratando a IA em ação, acompanhado por uma narração calma, inteligente e ligeiramente futurista, destacando os avatares avançados de IA do HeyGen e o redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento Interno

Crie facilmente materiais de treinamento envolventes, adaptados à empresa e cursos online com IA, simplificando seus processos de e-learning e integração.

1
Step 1
Crie Seu Treinamento Personalizado
Comece a construir seus módulos de treinamento interno inserindo seu roteiro ou conteúdo, que nossa IA transformará em apresentações de texto para vídeo profissionais, atuando como seu construtor de cursos personalizados.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para entregar seus materiais de treinamento, garantindo um apresentador consistente e envolvente para seus cursos.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Aprimore seu treinamento adaptado à empresa com controles de marca personalizados, aplicando seus logotipos e cores para um visual coeso e profissional.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu curso e exporte-o, pronto para integração perfeita em suas plataformas de e-learning ou LMS com opções flexíveis de proporção de aspecto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Equipes

.

Crie vídeos inspiradores e motivacionais para aumentar a moral da equipe e fomentar uma cultura empresarial positiva durante o treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como uma ferramenta de criação de cursos impulsionada por IA?

O HeyGen simplifica todo o processo de criação de cursos transformando roteiros em materiais de treinamento em vídeo envolventes usando avatares de IA e modelos pré-construídos. Isso permite que as empresas gerem rapidamente módulos de treinamento interno de alta qualidade sem precisar de experiência extensa em produção de vídeo.

O HeyGen pode ser usado como um construtor de cursos personalizados para treinamentos adaptados à empresa?

Absolutamente. O HeyGen atua como um poderoso construtor de cursos personalizados, permitindo que as organizações desenvolvam conteúdo de treinamento adaptado à empresa, incluindo treinamentos de integração e de conformidade, com elementos de marca e mensagens específicas. Você pode facilmente criar módulos de construção de habilidades perfeitamente alinhados com as necessidades do seu negócio.

Que tipos de conteúdo de e-learning podem ser desenvolvidos usando o HeyGen?

O HeyGen serve como um criador de cursos online versátil, capacitando os usuários a produzir uma ampla gama de conteúdos de software de treinamento virtual, desde programas abrangentes de e-learning até SOPs rápidas e módulos de construção de habilidades. Suas capacidades de texto para vídeo agilizam a geração de diversos materiais de treinamento.

O HeyGen é uma ferramenta de autoria intuitiva para gerar treinamentos internos?

Sim, o HeyGen é projetado para ser uma ferramenta de autoria intuitiva, permitindo que qualquer pessoa se torne um gerador de treinamento interno sem necessidade de experiência prévia em edição de vídeo. Sua interface amigável e recursos robustos tornam a criação de cursos eficiente e acessível para todos os usuários.

