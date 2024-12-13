A HeyGen oferece recursos poderosos para garantir que seus protocolos de segurança sejam claramente compreendidos por todos os funcionários. Com a Tradução com 1 Clique, você pode localizar o conteúdo para equipes diversas, e legendas automáticas melhoram ainda mais a acessibilidade. Além disso, nossa integração com LMS e redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto garantem que sua comunicação crucial de segurança no local de trabalho alcance todos os aprendizes em qualquer plataforma.