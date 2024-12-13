O Criador de Vídeos Internos Definitivo para Comunicações Sem Fronteiras

Aumente a compreensão e o engajamento dos funcionários com vídeos profissionalmente personalizados usando controles avançados de Branding.

Desenvolva um vídeo interno de 60 segundos para apresentar nossa nova ferramenta de gerenciamento de projetos a todos os funcionários, focando nos principais benefícios e em um processo de adoção suave. O estilo visual deve ser limpo, profissional e altamente informativo, com uma trilha sonora amigável e animada, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 45 segundos direcionado a líderes de equipe e gerentes, anunciando uma atualização de política projetada para aumentar o engajamento dos funcionários. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, dinâmico e envolvente, apresentando diversos avatares de IA para transmitir a mensagem principal de forma acessível, utilizando a capacidade de avatares de IA da HeyGen para personalizar a entrega.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo prático de 90 segundos para o departamento de Vendas, detalhando como navegar na nova funcionalidade de integração de CRM. O vídeo precisa de uma abordagem visual clara e passo a passo com demonstrações na tela e uma narração calma e instrutiva, garantindo total acessibilidade e compreensão ao gerar legendas precisas através da HeyGen para todas as informações críticas.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo inspirador de 30 segundos para comunicações internas celebrando uma recente conquista em toda a empresa, destinado a todos os funcionários para aumentar o moral e reforçar o sucesso compartilhado. O estilo visual deve ser edificante, vibrante e celebratório, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente gráficos atraentes e transições dinâmicas com uma trilha musical motivacional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Internos

Produza rapidamente vídeos internos profissionais e envolventes para aumentar a compreensão e o engajamento dos funcionários com ferramentas inovadoras de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece redigindo sua mensagem. Nosso recurso de Texto-para-vídeo transforma seu roteiro em um vídeo dinâmico, tornando a criação de conteúdo eficiente para comunicações internas.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e cenas pré-desenhadas. Isso ajuda a personalizar seus vídeos internos e a cativar seu público.
3
Step 3
Aplique Branding Consistente
Garanta que seus vídeos internos estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Utilize os controles de Branding para adicionar seu logotipo, cores da marca e fontes para um visual coeso.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize seu vídeo e adicione facilmente legendas para garantir acessibilidade e clareza para todos os funcionários. Exporte seu conteúdo de alta qualidade para comunicações internas eficazes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Equipes Internas e Promova a Adoção

Motivar os funcionários e fomentar a adoção entusiástica de novas ferramentas, políticas ou visões da empresa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos internos?

A HeyGen capacita as equipes a produzir vídeos internos envolventes de forma eficiente. Nosso criador de vídeos de IA utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo, permitindo transformar roteiros em conteúdo profissional com avatares de IA realistas e Modelos e cenas personalizáveis, promovendo um melhor engajamento dos funcionários.

A HeyGen pode gerar vídeos apenas a partir de texto?

Com certeza. O poderoso criador de vídeos de IA da HeyGen é especializado na geração de Texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e a HeyGen criará um vídeo completo com narração natural de IA, simplificando seu processo de criação de conteúdo em vídeo.

Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos de comunicações internas?

A HeyGen oferece controles de Branding robustos, permitindo que você aplique consistentemente o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa a todos os seus vídeos de comunicações internas. Aproveite nossos Modelos e cenas personalizáveis para garantir que cada vídeo reflita a identidade da sua marca de forma profissional.

Além de vídeos internos, que outros tipos de conteúdo posso criar com a HeyGen?

A HeyGen é um criador de vídeos de IA versátil que vai além de apenas um criador de vídeos internos. Você pode criar de forma eficiente vídeos de treinamento de alta qualidade, vídeos explicativos envolventes, vídeos de lançamento de produtos atraentes e várias outras necessidades de criação de conteúdo em vídeo para melhorar a comunicação interna.

