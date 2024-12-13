O Criador de Vídeos Internos Definitivo para Comunicações Sem Fronteiras
Aumente a compreensão e o engajamento dos funcionários com vídeos profissionalmente personalizados usando controles avançados de Branding.
Crie um vídeo conciso de 45 segundos direcionado a líderes de equipe e gerentes, anunciando uma atualização de política projetada para aumentar o engajamento dos funcionários. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, dinâmico e envolvente, apresentando diversos avatares de IA para transmitir a mensagem principal de forma acessível, utilizando a capacidade de avatares de IA da HeyGen para personalizar a entrega.
Produza um vídeo explicativo prático de 90 segundos para o departamento de Vendas, detalhando como navegar na nova funcionalidade de integração de CRM. O vídeo precisa de uma abordagem visual clara e passo a passo com demonstrações na tela e uma narração calma e instrutiva, garantindo total acessibilidade e compreensão ao gerar legendas precisas através da HeyGen para todas as informações críticas.
Gere um vídeo inspirador de 30 segundos para comunicações internas celebrando uma recente conquista em toda a empresa, destinado a todos os funcionários para aumentar o moral e reforçar o sucesso compartilhado. O estilo visual deve ser edificante, vibrante e celebratório, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente gráficos atraentes e transições dinâmicas com uma trilha musical motivacional.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Simplifique a Criação de Conteúdo Interno.
Desenvolva rapidamente módulos de treinamento abrangentes e vídeos informativos para implementação global de funcionários.
Aumente a Compreensão e o Engajamento dos Funcionários.
Melhore a compreensão e a retenção de informações chave durante implementações internas e sessões de treinamento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos internos?
A HeyGen capacita as equipes a produzir vídeos internos envolventes de forma eficiente. Nosso criador de vídeos de IA utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo, permitindo transformar roteiros em conteúdo profissional com avatares de IA realistas e Modelos e cenas personalizáveis, promovendo um melhor engajamento dos funcionários.
A HeyGen pode gerar vídeos apenas a partir de texto?
Com certeza. O poderoso criador de vídeos de IA da HeyGen é especializado na geração de Texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e a HeyGen criará um vídeo completo com narração natural de IA, simplificando seu processo de criação de conteúdo em vídeo.
Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos de comunicações internas?
A HeyGen oferece controles de Branding robustos, permitindo que você aplique consistentemente o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa a todos os seus vídeos de comunicações internas. Aproveite nossos Modelos e cenas personalizáveis para garantir que cada vídeo reflita a identidade da sua marca de forma profissional.
Além de vídeos internos, que outros tipos de conteúdo posso criar com a HeyGen?
A HeyGen é um criador de vídeos de IA versátil que vai além de apenas um criador de vídeos internos. Você pode criar de forma eficiente vídeos de treinamento de alta qualidade, vídeos explicativos envolventes, vídeos de lançamento de produtos atraentes e várias outras necessidades de criação de conteúdo em vídeo para melhorar a comunicação interna.