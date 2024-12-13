A HeyGen simplifica a geração de vídeos de ponta a ponta para vídeos de treinamento corporativo e integração. Nosso criador de vídeos de IA usa capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiros e narrações de IA para produzir rapidamente vídeos de treinamento envolventes com tecnologia de IA, economizando tempo e recursos significativos.