Gerador de Vídeo de Lançamento Interno: Lance Mais Rápido com IA
Crie vídeos de lançamento interno envolventes sem esforço. Use avatares de IA para simplificar informações complexas para sua equipe.
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado às equipes de vendas e marketing, detalhando as principais características de um produto futuro. A estética visual deve ser elegante e profissional, utilizando gravações de tela e sobreposições animadas, com todos os elementos narrativos produzidos de forma eficiente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa sobre o marketing do produto.
Produza um vídeo de boas-vindas de 30 segundos para novos contratados, celebrando sua chegada. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e acolhedor, apresentando membros diversos da equipe e uma trilha sonora inspiradora, facilmente criado usando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para garantir uma primeira impressão consistente e positiva e aumentar o engajamento dos funcionários.
Desenvolva um vídeo corporativo prático de 50 segundos para gerentes de projeto, delineando novas melhores práticas para fluxos de trabalho ágeis. A abordagem visual deve ser direta e instrutiva, incorporando imagens de arquivo relevantes e diagramas do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhados por uma narração profissional que guie os espectadores por cada etapa do treinamento interno.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aumente o Engajamento no Treinamento Interno.
Melhore os vídeos de treinamento de funcionários para novos lançamentos, garantindo maior engajamento e melhor retenção de informações críticas.
Desenvolva Módulos de Aprendizagem Interna Abrangentes.
Produza rapidamente cursos de treinamento interno extensivos e demonstrações de produtos, tornando o aprendizado acessível a todos os funcionários de forma eficiente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossas comunicações internas e vídeos de lançamento?
A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de lançamento interno profissionais e envolventes de forma eficiente. Nosso criador de vídeos de IA transforma seus roteiros em vídeos polidos, tornando informações complexas acessíveis e empolgantes para seus funcionários.
Quais ativos criativos a HeyGen oferece para demonstrações de produtos dinâmicas?
A HeyGen fornece um motor criativo abrangente, permitindo que você gere demonstrações de produtos dinâmicas usando avatares de IA e convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro. Utilize nossos modelos de vídeo personalizáveis e rica biblioteca de mídia para criar conteúdo visualmente atraente.
A HeyGen pode nos ajudar a manter a consistência da marca em nossos vídeos promocionais?
Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e ativos personalizados em cada vídeo promocional. Isso garante que todas as suas produções criativas sejam consistentes e alinhadas com a identidade da sua marca.
Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para treinamento e integração?
A HeyGen simplifica a geração de vídeos de ponta a ponta para vídeos de treinamento corporativo e integração. Nosso criador de vídeos de IA usa capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiros e narrações de IA para produzir rapidamente vídeos de treinamento envolventes com tecnologia de IA, economizando tempo e recursos significativos.