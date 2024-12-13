Gerador de Vídeo de Lançamento Interno: Lance Mais Rápido com IA

Crie vídeos de lançamento interno envolventes sem esforço. Use avatares de IA para simplificar informações complexas para sua equipe.

Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para lançamento interno para todos os funcionários, anunciando uma nova iniciativa da empresa. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, usando cores vibrantes e gráficos nítidos, acompanhado por uma narração amigável e profissional gerada pelos avatares de IA da HeyGen para garantir um tom consistente e clareza em todas as comunicações internas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado às equipes de vendas e marketing, detalhando as principais características de um produto futuro. A estética visual deve ser elegante e profissional, utilizando gravações de tela e sobreposições animadas, com todos os elementos narrativos produzidos de forma eficiente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa sobre o marketing do produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de boas-vindas de 30 segundos para novos contratados, celebrando sua chegada. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e acolhedor, apresentando membros diversos da equipe e uma trilha sonora inspiradora, facilmente criado usando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para garantir uma primeira impressão consistente e positiva e aumentar o engajamento dos funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo corporativo prático de 50 segundos para gerentes de projeto, delineando novas melhores práticas para fluxos de trabalho ágeis. A abordagem visual deve ser direta e instrutiva, incorporando imagens de arquivo relevantes e diagramas do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhados por uma narração profissional que guie os espectadores por cada etapa do treinamento interno.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o gerador de vídeo de lançamento interno

Produza rapidamente vídeos de lançamento interno de nível profissional para informar e engajar sua equipe, simplificando a comunicação com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou digitando seu roteiro de lançamento interno. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transformará automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo um avatar de IA profissional para apresentar sua mensagem. Selecione entre uma variedade diversificada para melhor representar sua marca e tom.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Garanta a consistência da marca integrando o logotipo e as cores da sua empresa. Utilize os controles de Branding (logotipo, cores) para personalizar a identidade visual do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo adicionando legendas para acessibilidade. Em seguida, exporte seu vídeo de lançamento interno concluído no formato desejado, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione a Comunicação e o Engajamento dos Funcionários

.

Crie vídeos envolventes para comunicações internas, inspirando equipes e gerando entusiasmo por novos projetos ou iniciativas da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossas comunicações internas e vídeos de lançamento?

A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de lançamento interno profissionais e envolventes de forma eficiente. Nosso criador de vídeos de IA transforma seus roteiros em vídeos polidos, tornando informações complexas acessíveis e empolgantes para seus funcionários.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para demonstrações de produtos dinâmicas?

A HeyGen fornece um motor criativo abrangente, permitindo que você gere demonstrações de produtos dinâmicas usando avatares de IA e convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro. Utilize nossos modelos de vídeo personalizáveis e rica biblioteca de mídia para criar conteúdo visualmente atraente.

A HeyGen pode nos ajudar a manter a consistência da marca em nossos vídeos promocionais?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e ativos personalizados em cada vídeo promocional. Isso garante que todas as suas produções criativas sejam consistentes e alinhadas com a identidade da sua marca.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para treinamento e integração?

A HeyGen simplifica a geração de vídeos de ponta a ponta para vídeos de treinamento corporativo e integração. Nosso criador de vídeos de IA usa capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiros e narrações de IA para produzir rapidamente vídeos de treinamento envolventes com tecnologia de IA, economizando tempo e recursos significativos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo