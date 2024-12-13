Criador de Vídeos de Roteiro Interno: Aumente a Clareza da Sua Equipe

Transforme atualizações de projetos em roteiros visuais claros e envolventes instantaneamente usando avatares de IA.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para equipes multifuncionais e alta gestão, destacando os roteiros de produtos do próximo trimestre. Utilize um estilo visual profissional e envolvente com uma narração clara e autoritária gerada usando a geração de Voz do HeyGen, e considere usar avatares de IA para apresentar atualizações chave, aumentando a clareza e o impacto na sua comunicação interna.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para chefes de departamento e líderes de projeto, mostrando atualizações recentes de projetos e progresso em iniciativas chave. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar seu roteiro em uma narrativa concisa, complementada por um estilo visual vibrante e texto animado derivado dos Modelos e cenas do HeyGen para uma visão geral rápida e impactante dos seus roteiros visuais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo animado de 30 segundos para novos membros da equipe, introduzindo um projeto específico ou processo interno. Adote um estilo visual e de áudio moderno e amigável, incorporando mídia relevante do suporte de biblioteca/estoque de Mídia do HeyGen para tornar informações complexas facilmente digeríveis, e garanta uma geração de Voz suave e profissional para guiar o espectador pelos pontos chave deste vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos para todos os funcionários, particularmente útil para equipes de RH e integração, fornecendo uma visão detalhada de como usar efetivamente o novo criador de vídeos de roteiro interno. Apresente este conteúdo com um estilo visual corporativo acolhedor, informativo, mas acessível, utilizando os diversos Modelos e cenas do HeyGen para estrutura, incorporando avatares de IA para explicar diferentes recursos, e adicionando Legendas para acessibilidade e compreensão.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Roteiro Interno

Transforme facilmente os detalhes do seu roteiro de produto em vídeos envolventes, impulsionados por IA, para uma comunicação interna mais clara e um alinhamento de projeto mais rápido.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Roteiro
Comece colando suas 'atualizações de desenvolvimento de produto' no editor. O recurso 'Texto-para-vídeo do roteiro' do HeyGen converte instantaneamente seu texto em cenas dinâmicas para seu vídeo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Dê vida aos seus 'roteiros visuais' selecionando um 'avatar de IA' para apresentar suas atualizações chave, tornando suas comunicações internas mais pessoais e envolventes.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding
Aplique os 'controles de branding' da sua equipe, incluindo logotipos e cores, para garantir que a saída do seu 'criador de vídeos de roteiro interno' esteja perfeitamente alinhada com as diretrizes internas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez finalizado, 'Exporte' seu 'vídeo de roteiro' profissional em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento imediato em toda a sua organização para uma 'comunicação interna' eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar Equipes com Roteiros Visionários

Crie vídeos inspiradores de IA para comunicar roteiros de produtos futuros, unindo e motivando equipes internas em direção a objetivos compartilhados e atualizações de desenvolvimento de produtos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de roteiro interno?

HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA intuitiva que simplifica a criação de vídeos de roteiro interno envolventes. Você pode transformar texto em apresentações de vídeo usando avatares de IA e narrações realistas, aprimorando sua comunicação interna e atualizações de projetos.

O que torna o HeyGen uma ferramenta eficaz para roteiros visuais?

HeyGen oferece uma interface amigável com diversos modelos de vídeo e opções de texto animado, facilitando a produção de roteiros visuais claros. Isso permite atualizações dinâmicas de desenvolvimento de produtos que mantêm os stakeholders informados.

O HeyGen pode ser usado para atualizações mais amplas de desenvolvimento de produtos?

Absolutamente, o HeyGen é uma excelente solução online para todos os tipos de atualizações de projetos e desenvolvimento de produtos, promovendo uma melhor comunicação interna. Ele permite que as equipes compartilhem rapidamente progresso e planos com clareza.

Como o HeyGen apoia a criação de roteiros de produtos detalhados?

HeyGen possibilita roteiros de produtos detalhados convertendo seus roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e narrações profissionais. Com controles de branding, você pode garantir consistência em todas as suas apresentações de vídeo de roteiro.

