Crie rapidamente "vídeos de roteiro" a partir de qualquer texto, impulsionando "comunicações internas" com a poderosa tecnologia de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro".

Crie um vídeo vibrante de 60 segundos para stakeholders internos e equipes de produto, destacando os próximos roteiros de produtos com animações dinâmicas e uma narração confiante e entusiasmada. O estilo visual deve ser moderno e semelhante a um infográfico, tornando informações complexas facilmente digeríveis e envolventes através da robusta geração de narração do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 30 segundos direcionado a equipes de projeto e colaboradores multifuncionais, anunciando marcos importantes para novos roteiros de projeto e promovendo um senso de colaboração. Este vídeo deve apresentar cortes rápidos e impactantes e texto na tela, transmitindo urgência e entusiasmo, facilmente alcançável aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma apresentação inovadora de 45 segundos voltada para equipes de inovação e liderança, demonstrando a visão para roteiros interativos. O estilo visual e de áudio deve ser futurista e elegante, apresentando um avatar de IA exibindo visuais dinâmicos e pontos de dados, mostrando os avatares de IA de ponta do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos para equipes interessadas em otimizar comunicações internas, ilustrando como um gerador de vídeo de roteiro interno simplifica seu fluxo de trabalho. Empregue um estilo visual conversacional e autêntico, utilizando os diversos Modelos & cenas do HeyGen para apresentar uma visão clara e passo a passo do processo com uma narração acessível.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um gerador de vídeos de roteiro interno

Crie roteiros visuais envolventes para comunicações internas. Transforme seus planos estratégicos em vídeos dinâmicos com IA, tornando informações complexas claras e acessíveis para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira os detalhes do seu roteiro como texto ou cole um roteiro existente para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo. Aproveite o poder do Texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida aos seus planos sem esforço.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Melhore sua apresentação de roteiro escolhendo entre diversos avatares de IA para narrar seu vídeo ou incorpore cenas e modelos relevantes para representar visualmente marcos importantes.
3
Step 3
Adicione Voz e Acabamento
Gere narrações com som natural em vários idiomas e estilos para transmitir sua mensagem claramente. Personalize elementos para garantir que seus vídeos de roteiro estejam alinhados com as diretrizes de comunicação interna da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe facilmente seu vídeo finalizado em vários formatos e proporções. Compartilhe sem esforço seu vídeo de roteiro interno dinâmico com stakeholders e equipes para promover alinhamento e clareza.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas de Roteiros

Simplifique atualizações complexas de roteiros de produto ou projeto, tornando-as fáceis de entender e absorver efetivamente por todos os stakeholders internos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de roteiros visuais?

O HeyGen simplifica a criação de roteiros visuais envolventes aproveitando avatares de IA avançados e diversos modelos de vídeo. Você pode rapidamente transformar seus roteiros de produto em vídeos dinâmicos para comunicações internas claras.

Posso gerar um vídeo de roteiro diretamente do meu roteiro com o HeyGen?

Absolutamente, o poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen permite que você produza vídeos de roteiro profissionais sem esforço. Você pode personalizá-los com controles de marca e selecionar entre várias narrações de IA para combinar com o estilo da sua marca.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para roteiros de projeto visualmente atraentes?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização, incluindo uma rica biblioteca de modelos de vídeo e avatares de IA, para criar roteiros visualmente atraentes e interativos. Adapte facilmente proporções e exporte e compartilhe seus roteiros de projeto em todas as plataformas.

Como o HeyGen pode melhorar as comunicações internas para roteiros de produto?

O HeyGen serve como um eficiente criador de vídeos de IA, transformando roteiros de produto complexos em vídeos de roteiro envolventes para comunicações internas mais claras. Isso garante que sua equipe compreenda iniciativas-chave com conteúdo dinâmico e visualmente rico.

