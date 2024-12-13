Crie um "vídeo de integração" de 2 minutos para novos engenheiros de software, detalhando o processo de configuração do nosso ambiente de desenvolvimento interno. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional guiando o espectador por cada etapa técnica, mantendo um tom claro e autoritário, com sobreposições de texto na tela para comandos-chave, garantindo que todos os novos contratados possam navegar com confiança na configuração inicial.

Gerar Vídeo