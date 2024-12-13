Gerador de Vídeos de Processos Internos: Crie Vídeos de Treinamento Rápido

Produza vídeos de processos internos impactantes sem habilidades de edição. Aproveite nossos Modelos e cenas intuitivos para resultados rápidos e profissionais.

Crie um vídeo de integração envolvente de 60 segundos para novos contratados, explicando os valores fundamentais da empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e receptivo, apresentando avatares de IA diversos interagindo em um ambiente de escritório moderno, acompanhado por uma narração amigável e profissional gerada por voz. Esta peça de comunicação interna visa imergir rapidamente os novos membros da equipe na cultura da empresa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de fluxo de trabalho de 45 segundos demonstrando o novo procedimento de relatório de despesas para todos os membros da equipe. O estilo visual deve ser claro e conciso, utilizando Modelos e cenas dinâmicas para ilustrar cada etapa com texto na tela, apoiado por uma narração informativa gerada diretamente de um Texto-para-vídeo a partir de um script. Este guia prático facilitará a compreensão e garantirá a conformidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de 90 segundos para agentes de suporte ao cliente detalhando o novo processo de solução de problemas do produto. O vídeo precisa de um estilo visual limpo e instrutivo com visuais passo a passo da biblioteca de mídia/suporte de estoque, garantindo clareza para etapas técnicas complexas. Implemente legendas para acessibilidade e reforço, juntamente com uma narração calma e clara para criar documentação de vídeo eficaz para este processo interno.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio interno de 30 segundos celebrando uma recente conquista da equipe, direcionado a todos os funcionários para aumentar o moral e promover a conscientização entre departamentos. O estilo visual deve ser animado e comemorativo, com cores vibrantes e transições rápidas, complementado por uma trilha musical inspiradora. Utilize o Gerador de Vídeo de IA para montar rapidamente visuais dinâmicos e garantir que o resultado final possa ser facilmente compartilhado em várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações sem necessidade de habilidades de edição.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Processos Internos

Transforme rapidamente seus processos internos e materiais de treinamento em vídeos claros e envolventes para otimizar a comunicação e melhorar a compreensão em sua equipe.

1
Step 1
Cole Seu Script
Comece colando sua documentação de processo existente ou script diretamente no editor. A plataforma utiliza tecnologia avançada de Texto-para-vídeo a partir de script para preparar seu conteúdo para geração de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para narrar seu vídeo, garantindo uma apresentação consistente e envolvente para todas as suas comunicações internas.
3
Step 3
Adicione Narração e Visuais
Aumente a clareza gerando narrações de alta qualidade em várias línguas e incorpore mídia relevante da biblioteca de imagens de estoque ou faça upload de seus próprios visuais.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, facilmente Exporte seu vídeo no redimensionamento de proporção e exportações preferidos, pronto para compartilhamento seguro em suas plataformas internas e equipes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Fluxos de Trabalho Complexos

.

Transforme processos operacionais intrincados e guias práticos em documentação de vídeo clara e fácil de entender para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de processos internos?

HeyGen é um avançado Gerador de Vídeos de IA que simplifica a produção de vídeos de processos internos de alta qualidade e vídeos de fluxo de trabalho. Ele capacita os usuários a transformar rapidamente texto em vídeo, criando guias detalhados e documentação em vídeo sem a necessidade de habilidades extensas de edição.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos de treinamento e integração de forma eficiente?

Com certeza. O HeyGen serve como um excelente Criador de Vídeos Explicativos para produzir vídeos de treinamento e integração envolventes. Você pode aproveitar avatares de IA e narrações de IA para comunicar claramente as comunicações internas, garantindo uma retenção de conhecimento eficaz dentro da sua organização.

Que tipos de vídeos posso gerar com o HeyGen sem experiência prévia em edição?

O HeyGen permite que você gere facilmente uma ampla gama de vídeos, incluindo documentação detalhada em vídeo e explicativos educacionais, tudo sem exigir habilidades de edição. Basta utilizar seus modelos intuitivos e ferramentas alimentadas por IA para criar conteúdo de vídeo impressionante a partir de texto.

Como o HeyGen pode ajudar as empresas a economizar tempo em seus esforços de produção de vídeo?

O HeyGen ajuda significativamente as empresas a economizar tempo automatizando muitos aspectos da produção de vídeo. Com sua plataforma de IA generativa, você pode criar rapidamente vídeos polidos para comunicações internas e programas de treinamento, acelerando a criação de conteúdo e os esforços de documentação de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo