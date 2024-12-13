Crie um vídeo interno conciso de 2 minutos para todos os funcionários, introduzindo as diretrizes atualizadas de privacidade de dados com texto claro na tela e animações profissionais. O estilo visual deve ser moderno e informativo, complementado por uma narração confiante e explicativa, facilmente gerada usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e consistência em todas as comunicações.

Gerar Vídeo