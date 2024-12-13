Criador de Vídeos de Políticas Internas para Políticas Claras e Envolventes

Transforme facilmente políticas complexas em vídeos claros e envolventes usando capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiros.

Crie um vídeo interno conciso de 2 minutos para todos os funcionários, introduzindo as diretrizes atualizadas de privacidade de dados com texto claro na tela e animações profissionais. O estilo visual deve ser moderno e informativo, complementado por uma narração confiante e explicativa, facilmente gerada usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e consistência em todas as comunicações.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 3 minutos para integração de novos funcionários, destacando a cultura da empresa e os passos iniciais. Utilize um estilo visual amigável e acessível, com cenas dinâmicas e um tom acolhedor, utilizando os avatares de IA do HeyGen para transmitir mensagens-chave e personalizar a experiência para os recém-chegados, garantindo uma presença de marca consistente e profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 90 segundos para a equipe de vendas, demonstrando a nova integração de CRM com um estilo visual vibrante e fácil de seguir, usando música de fundo animada para manter o engajamento. Aproveite os extensos Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente sequências de aparência profissional, tornando processos complexos simples e compreensíveis para aplicação imediata.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo interno polido de 1 minuto para todos os funcionários, entregando a atualização de desempenho trimestral com uma estética visual sofisticada incorporando elementos de branding da empresa e um tom confiante e profissional. Garanta que a mensagem seja claramente transmitida através da geração precisa de narração do HeyGen, proporcionando clareza e autoridade, facilitando para os funcionários a assimilação das informações-chave.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Políticas Internas

Transforme políticas internas complexas em vídeos envolventes e fáceis de entender em minutos, garantindo comunicação clara e melhor compreensão dos funcionários em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Política
Comece inserindo o texto da sua política. O criador de vídeos de IA converterá instantaneamente seu roteiro em um vídeo, utilizando suas capacidades de texto-para-vídeo para um início rápido.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Esses apresentadores digitais entregarão suas informações de política de forma clara e profissional.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Integre a identidade da sua empresa aplicando controles de branding como logotipos e cores. Isso garante que seus vídeos de políticas internas mantenham uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de política interna selecionando a proporção e qualidade desejadas. Exporte seu vídeo de alta qualidade para distribuição perfeita em todos os canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Comunicação de Políticas Complexas

.

Traduza políticas internas complexas em vídeos explicativos claros e concisos, melhorando a compreensão e conformidade em toda a organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para comunicações internas?

O HeyGen utiliza capacidades avançadas de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e geração de narração profissional, ideal para vídeos de comunicação interna e vídeos de treinamento.

O HeyGen pode ajudar a manter nossa identidade de marca em vídeos internos?

Com certeza. O HeyGen oferece controles abrangentes de personalização de marca, permitindo que você integre perfeitamente elementos de branding da sua empresa, como logotipos e cores específicas, em seus vídeos de políticas internas e anúncios da empresa, garantindo uma geração visual consistente.

Quais recursos tornam o HeyGen um software intuitivo para vídeos explicativos?

O HeyGen fornece um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma coleção diversificada de modelos de vídeo, estabelecendo-se como um software de vídeo explicativo fácil de usar. Você pode criar rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade, incluindo vídeos de integração de funcionários, sem exigir experiência prévia em edição de vídeo.

Como o HeyGen pode acelerar a produção de vídeos de treinamento profissional?

O HeyGen agiliza significativamente a criação de vídeos de treinamento profissional ao oferecer uma vasta biblioteca de modelos de vídeo personalizados, avatares de IA e conversão eficiente de texto-para-vídeo. Isso capacita os profissionais de RH a produzir conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente para treinamento de políticas e integração de funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo