Criador de Vídeos de Políticas Internas para Políticas Claras e Envolventes
Transforme facilmente políticas complexas em vídeos claros e envolventes usando capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiros.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo envolvente de 3 minutos para integração de novos funcionários, destacando a cultura da empresa e os passos iniciais. Utilize um estilo visual amigável e acessível, com cenas dinâmicas e um tom acolhedor, utilizando os avatares de IA do HeyGen para transmitir mensagens-chave e personalizar a experiência para os recém-chegados, garantindo uma presença de marca consistente e profissional.
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 90 segundos para a equipe de vendas, demonstrando a nova integração de CRM com um estilo visual vibrante e fácil de seguir, usando música de fundo animada para manter o engajamento. Aproveite os extensos Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente sequências de aparência profissional, tornando processos complexos simples e compreensíveis para aplicação imediata.
Desenvolva um vídeo interno polido de 1 minuto para todos os funcionários, entregando a atualização de desempenho trimestral com uma estética visual sofisticada incorporando elementos de branding da empresa e um tom confiante e profissional. Garanta que a mensagem seja claramente transmitida através da geração precisa de narração do HeyGen, proporcionando clareza e autoridade, facilitando para os funcionários a assimilação das informações-chave.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore o Treinamento e Retenção de Políticas.
Aumente a compreensão e retenção dos funcionários sobre as políticas internas por meio de vídeos de treinamento envolventes e impulsionados por IA.
Otimize o Aprendizado e Desenvolvimento Interno.
Desenvolva de forma eficiente módulos de treinamento interno abrangentes e explicadores de políticas, alcançando todos os funcionários sem esforço.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para comunicações internas?
O HeyGen utiliza capacidades avançadas de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e geração de narração profissional, ideal para vídeos de comunicação interna e vídeos de treinamento.
O HeyGen pode ajudar a manter nossa identidade de marca em vídeos internos?
Com certeza. O HeyGen oferece controles abrangentes de personalização de marca, permitindo que você integre perfeitamente elementos de branding da sua empresa, como logotipos e cores específicas, em seus vídeos de políticas internas e anúncios da empresa, garantindo uma geração visual consistente.
Quais recursos tornam o HeyGen um software intuitivo para vídeos explicativos?
O HeyGen fornece um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma coleção diversificada de modelos de vídeo, estabelecendo-se como um software de vídeo explicativo fácil de usar. Você pode criar rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade, incluindo vídeos de integração de funcionários, sem exigir experiência prévia em edição de vídeo.
Como o HeyGen pode acelerar a produção de vídeos de treinamento profissional?
O HeyGen agiliza significativamente a criação de vídeos de treinamento profissional ao oferecer uma vasta biblioteca de modelos de vídeo personalizados, avatares de IA e conversão eficiente de texto-para-vídeo. Isso capacita os profissionais de RH a produzir conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente para treinamento de políticas e integração de funcionários.