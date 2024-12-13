Gerador de Vídeos de Políticas Internas para Simplificar o Treinamento

Crie facilmente vídeos explicativos de políticas envolventes para treinamento de funcionários e conformidade, aproveitando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Desenvolva um vídeo de 1 minuto explicando a nova política de trabalho remoto da nossa empresa para todos os novos contratados, utilizando um avatar de IA profissional para apresentar as informações de forma clara e acolhedora, acompanhado por uma narração amigável e tranquilizadora.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos detalhando as políticas de privacidade de dados atualizadas da empresa para todos os funcionários, empregando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e um estilo visual formal com infográficos envolventes e uma voz autoritária.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para líderes de equipe e gerentes, anunciando o lançamento de uma nova ferramenta de gerenciamento de projetos, aproveitando vários Modelos e cenas para criar um estilo visual dinâmico e moderno com música de fundo animada.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo de política de 30 segundos para o departamento de RH, delineando as recentes alterações na política de licenças, garantindo que todos os pontos-chave sejam destacados com Legendas claras para referência rápida em um estilo visual direto e profissional com narração concisa, mantendo padrões seguros de produção de vídeo interna.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Políticas Internas

Transforme facilmente políticas complexas da empresa em explicações em vídeo envolventes para sua equipe usando uma plataforma de vídeo de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu texto de política ou roteiro diretamente na plataforma. Isso serve como a base para o seu "gerador de vídeos de políticas internas", convertendo automaticamente seu conteúdo escrito em um formato visual dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Estilo
Selecione um "avatar de IA" para ser o apresentador da sua explicação de política. Personalize sua aparência e voz para garantir uma representação profissional e consistente da marca.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Aumente a clareza usando "geração de narração" para criar uma narração com som natural para seu vídeo. Você também pode adicionar facilmente legendas para garantir acessibilidade a todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Política
Uma vez finalizado, Exporte seu vídeo polido no formato desejado. Seus novos "vídeos explicativos de políticas" estão agora prontos para distribuição segura através dos seus canais de comunicação interna, garantindo que sua equipe esteja bem informada.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Políticas Complexas

.

Desmembre políticas complexas da empresa em explicações em vídeo fáceis de entender, melhorando a clareza e a conformidade para os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de políticas internas usando IA?

O HeyGen simplifica o processo permitindo que os usuários gerem "vídeos explicativos de políticas" a partir de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro". Nosso avançado "gerador de vídeos de IA" utiliza "avatares de IA" realistas e "geração de narração" para dar vida ao seu conteúdo de forma rápida e eficiente, tornando as "políticas da empresa" complexas fáceis de entender.

Posso personalizar a aparência e o estilo dos vídeos de políticas criados com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplos "controles de branding", permitindo que você use "modelos de marca" e integre seus "kits de marca" com logotipos, cores e fontes personalizadas. Isso garante que todas as suas "comunicações internas", incluindo "vídeos explicativos de políticas", estejam perfeitamente alinhadas com a identidade da sua empresa.

O HeyGen oferece opções multilíngues e recursos de acessibilidade para conteúdo de políticas?

Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade para suas "comunicações internas" com "legendas automáticas" e robustas capacidades de "tradução multilíngue". Isso garante que seus "vídeos explicativos de políticas" sejam compreendidos por uma força de trabalho diversificada, promovendo um "treinamento de funcionários" abrangente e conformidade.

O que torna o HeyGen adequado para criar vídeos seguros de políticas internas e treinamento?

O HeyGen é projetado para "produção de vídeo interna segura", fornecendo uma robusta "plataforma de vídeo de IA" perfeita para "materiais de integração" e "treinamento de conformidade". Ele atua como um eficiente "gerador de vídeos de políticas internas", garantindo que informações sensíveis da empresa sejam comunicadas de forma clara e segura dentro da sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo