Gerador de Vídeos de Políticas Internas para Simplificar o Treinamento
Crie facilmente vídeos explicativos de políticas envolventes para treinamento de funcionários e conformidade, aproveitando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos detalhando as políticas de privacidade de dados atualizadas da empresa para todos os funcionários, empregando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e um estilo visual formal com infográficos envolventes e uma voz autoritária.
Produza um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para líderes de equipe e gerentes, anunciando o lançamento de uma nova ferramenta de gerenciamento de projetos, aproveitando vários Modelos e cenas para criar um estilo visual dinâmico e moderno com música de fundo animada.
Crie um vídeo explicativo de política de 30 segundos para o departamento de RH, delineando as recentes alterações na política de licenças, garantindo que todos os pontos-chave sejam destacados com Legendas claras para referência rápida em um estilo visual direto e profissional com narração concisa, mantendo padrões seguros de produção de vídeo interna.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Políticas.
Melhore a compreensão e retenção dos funcionários sobre políticas críticas da empresa com conteúdo de vídeo envolvente impulsionado por IA.
Escale o Treinamento de Políticas Internas.
Desenvolva e distribua cursos abrangentes de políticas internas de forma eficiente para todos os funcionários em sua organização global.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de políticas internas usando IA?
O HeyGen simplifica o processo permitindo que os usuários gerem "vídeos explicativos de políticas" a partir de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro". Nosso avançado "gerador de vídeos de IA" utiliza "avatares de IA" realistas e "geração de narração" para dar vida ao seu conteúdo de forma rápida e eficiente, tornando as "políticas da empresa" complexas fáceis de entender.
Posso personalizar a aparência e o estilo dos vídeos de políticas criados com o HeyGen?
Absolutamente. O HeyGen oferece amplos "controles de branding", permitindo que você use "modelos de marca" e integre seus "kits de marca" com logotipos, cores e fontes personalizadas. Isso garante que todas as suas "comunicações internas", incluindo "vídeos explicativos de políticas", estejam perfeitamente alinhadas com a identidade da sua empresa.
O HeyGen oferece opções multilíngues e recursos de acessibilidade para conteúdo de políticas?
Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade para suas "comunicações internas" com "legendas automáticas" e robustas capacidades de "tradução multilíngue". Isso garante que seus "vídeos explicativos de políticas" sejam compreendidos por uma força de trabalho diversificada, promovendo um "treinamento de funcionários" abrangente e conformidade.
O que torna o HeyGen adequado para criar vídeos seguros de políticas internas e treinamento?
O HeyGen é projetado para "produção de vídeo interna segura", fornecendo uma robusta "plataforma de vídeo de IA" perfeita para "materiais de integração" e "treinamento de conformidade". Ele atua como um eficiente "gerador de vídeos de políticas internas", garantindo que informações sensíveis da empresa sejam comunicadas de forma clara e segura dentro da sua organização.