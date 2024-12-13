O HeyGen é projetado para "produção de vídeo interna segura", fornecendo uma robusta "plataforma de vídeo de IA" perfeita para "materiais de integração" e "treinamento de conformidade". Ele atua como um eficiente "gerador de vídeos de políticas internas", garantindo que informações sensíveis da empresa sejam comunicadas de forma clara e segura dentro da sua organização.