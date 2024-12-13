Capacite o RH com um Criador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas

Gere vídeos explicativos envolventes para comunicação interna. Nossas capacidades de texto-para-vídeo transformam seus roteiros em vídeos atraentes rapidamente.

Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 45 segundos sobre políticas internas voltado para novos contratados, destacando os valores fundamentais da empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, apresentando avatares de IA amigáveis para transmitir as mensagens principais, complementado por uma trilha de áudio animada e clara. Este conteúdo de vídeo envolvente é perfeito para o treinamento inicial de políticas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 60 segundos para todos os funcionários, detalhando as diretrizes atualizadas de trabalho híbrido. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir uma mensagem consistente. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e informativo, promovendo uma comunicação interna fluida com tons claros e encorajadores.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos com um criador de vídeo de IA para toda a equipe sobre um protocolo crítico de segurança de dados. O estilo visual deve ser nítido e direto, com um tom de áudio sério, mas claro, aproveitando a geração de narração para instruções precisas e legendas para acessibilidade, tornando-o um vídeo explicativo curto eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 50 segundos de conteúdo envolvente para funcionários e a equipe financeira, ilustrando o processo passo a passo para a submissão de relatórios de despesas. Empregue vários modelos e cenas para guiar visualmente o público por cada etapa. O estilo visual deve ser organizado e de apoio, apresentando uma trilha de áudio calma e instrutiva para simplificar o treinamento de políticas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas

Simplifique o treinamento de políticas e melhore a comunicação interna criando vídeos explicativos profissionais e envolventes com a simplicidade impulsionada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Políticas
Transforme os detalhes de suas políticas internas em um roteiro de vídeo envolvente usando avançadas "capacidades de texto-para-vídeo" para uma criação de conteúdo sem esforço.
2
Step 2
Adicione um Apresentador de IA
Selecione entre diversos "avatares de IA" para apresentar suas informações de políticas, tornando diretrizes complexas acessíveis e fáceis de entender para os funcionários.
3
Step 3
Aplique Seu Branding
Integre a identidade visual da sua empresa utilizando abrangentes "controles de branding", garantindo que seu vídeo explicativo de políticas esteja perfeitamente alinhado com as comunicações internas.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo final de alta qualidade com "geração automática de narração", depois exporte-o facilmente para uma ampla comunicação interna e treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Políticas Complexas

.

Desmistifique políticas empresariais complexas e melhore a compreensão dos funcionários em toda a organização com vídeos explicativos envolventes de avatares de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de políticas internas?

O HeyGen simplifica o processo de se tornar um "criador de vídeos explicativos de políticas internas" ao utilizar a tecnologia de "criador de vídeo de IA". Ele permite que "profissionais de RH" transformem rapidamente políticas complexas em "conteúdo de vídeo envolvente" para um treinamento de políticas eficaz e comunicação interna em toda a organização.

O HeyGen pode criar vídeos explicativos com avatares de IA apenas a partir de texto?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos explicativos com "avatares de IA" diretamente a partir de roteiros de texto. Suas avançadas "capacidades de texto-para-vídeo" e geração de "narração realista" dão vida aos seus "vídeos explicativos" sem a necessidade de atores profissionais ou equipamentos de gravação.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos explicativos de políticas?

O HeyGen oferece robustos "controles de branding" para garantir que seu "vídeo explicativo de políticas" esteja alinhado com a identidade da sua empresa. Você pode personalizar "modelos", adicionar seu logotipo e selecionar cores específicas da marca usando seu editor intuitivo de "arrastar e soltar", tornando cada vídeo distintamente seu.

O HeyGen é um software eficiente para vídeos explicativos para profissionais de RH?

Absolutamente, o HeyGen é projetado como um software eficiente de "vídeos explicativos" especificamente benéfico para "profissionais de RH". Ele ajuda a criar "conteúdo de vídeo envolvente" de qualidade profissional com "legendas automáticas" em minutos, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo