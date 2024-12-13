Capacite o RH com um Criador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas
Gere vídeos explicativos envolventes para comunicação interna. Nossas capacidades de texto-para-vídeo transformam seus roteiros em vídeos atraentes rapidamente.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo explicativo de 60 segundos para todos os funcionários, detalhando as diretrizes atualizadas de trabalho híbrido. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir uma mensagem consistente. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e informativo, promovendo uma comunicação interna fluida com tons claros e encorajadores.
Produza um vídeo de 30 segundos com um criador de vídeo de IA para toda a equipe sobre um protocolo crítico de segurança de dados. O estilo visual deve ser nítido e direto, com um tom de áudio sério, mas claro, aproveitando a geração de narração para instruções precisas e legendas para acessibilidade, tornando-o um vídeo explicativo curto eficaz.
Desenhe um vídeo de 50 segundos de conteúdo envolvente para funcionários e a equipe financeira, ilustrando o processo passo a passo para a submissão de relatórios de despesas. Empregue vários modelos e cenas para guiar visualmente o público por cada etapa. O estilo visual deve ser organizado e de apoio, apresentando uma trilha de áudio calma e instrutiva para simplificar o treinamento de políticas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Políticas.
Melhore o engajamento e a retenção dos funcionários para políticas internas críticas ao entregar vídeos explicativos dinâmicos e impulsionados por IA para treinamento de políticas.
Educação Eficiente de Políticas Internas.
Crie rapidamente inúmeros cursos de treinamento de políticas internas, garantindo que todos os funcionários recebam uma comunicação interna consistente e eficaz.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de políticas internas?
O HeyGen simplifica o processo de se tornar um "criador de vídeos explicativos de políticas internas" ao utilizar a tecnologia de "criador de vídeo de IA". Ele permite que "profissionais de RH" transformem rapidamente políticas complexas em "conteúdo de vídeo envolvente" para um treinamento de políticas eficaz e comunicação interna em toda a organização.
O HeyGen pode criar vídeos explicativos com avatares de IA apenas a partir de texto?
Sim, o HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos explicativos com "avatares de IA" diretamente a partir de roteiros de texto. Suas avançadas "capacidades de texto-para-vídeo" e geração de "narração realista" dão vida aos seus "vídeos explicativos" sem a necessidade de atores profissionais ou equipamentos de gravação.
Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos explicativos de políticas?
O HeyGen oferece robustos "controles de branding" para garantir que seu "vídeo explicativo de políticas" esteja alinhado com a identidade da sua empresa. Você pode personalizar "modelos", adicionar seu logotipo e selecionar cores específicas da marca usando seu editor intuitivo de "arrastar e soltar", tornando cada vídeo distintamente seu.
O HeyGen é um software eficiente para vídeos explicativos para profissionais de RH?
Absolutamente, o HeyGen é projetado como um software eficiente de "vídeos explicativos" especificamente benéfico para "profissionais de RH". Ele ajuda a criar "conteúdo de vídeo envolvente" de qualidade profissional com "legendas automáticas" em minutos, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.